تعاون مصر وجوجل لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم وتسهيل مهام المعلمين

في إطار زيارته للمملكة المتحدة، التقى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعدد من المسؤولين والخبراء من شركة "جوجل" العالمية ومنظمة "يونيسف" مصر، حيث ناقشوا سبل تعزيز دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منظومة التعليم قبل الجامعي، ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحديث النظام التعليمي بما يتناسب مع التطورات العالمية، ويهدف إلى تخفيف الضغط عن المعلمين وتحسين جودة التعليم.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

حضور دولي ومصري واسع في اللقاء

حضر الاجتماع كل من كولين مارسون، مدير قسم التعليم بشركة جوجل لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وجراس كيلي، مسئولة قسم التحول الرقمي بشركة جوجل في بريطانيا، وشيراز شاكرا، رئيس قسم التعليم في منظمة يونيسيف مصر، بالإضافة إلى ياسمين سامي ممثلة السفارة المصرية بلندن، والدكتورة هانم أحمد مستشار وزير التربية والتعليم للتعاون الدولي والاتفاقيات.

استغلال الذكاء الاصطناعي لتخفيف العبء عن المعلمين

خلال اللقاء، ركز المجتمعون على استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل مهام المعلمين من خلال أدوات ذكية تساعد في تقييم الطلاب وتخصيص المحتوى التعليمي بما يناسب احتياجات كل طالب، كما ناقشوا أهمية استخدام هذه التقنيات في متابعة الأداء الأكاديمي على مستوى جميع المدارس، ما يضمن متابعة دقيقة وشاملة لتعزيز العملية التعليمية.

رفع كفاءة المعلمين ببرامج تدريبية متخصصة

أكد الوزير محمد عبد اللطيف حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية لتطوير منظومة التعليم، مشددًا على أهمية توفير برامج تدريبية متقدمة للمعلمين تتيح لهم اكتساب مهارات جديدة في مجال التكنولوجيا والتدريس الرقمي ،وأشار إلى أن ذلك سيساهم في رفع كفاءة التعليم، وتطوير مهارات الطلاب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديث.

تعاون أكاديمي مع جامعة كامبريدج

وفي إطار زيارته، التقى الوزير بالدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، حيث تباحثا في الخطط المستقبلية لتطوير التعليم المصري وإمكانية تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين، كما زار الوزير الجامعة والتقى بمجموعة من الطلاب المصريين، مشيدًا بدورهم في تمثيل مصر مشرفًا على المستوى الدولي.

اتفاق لتطوير تدريس اللغة الإنجليزية

وعلى صعيد التعاون المؤسسي، وقع الوزير خطاب نوايا مع جامعة كامبريدج لتعزيز تدريب معلمي اللغة الإنجليزية وتطوير المناهج وأساليب التدريس، ما يعكس التزام وزارة التربية والتعليم بتحديث التعليم وربطه بأحدث المعايير العالمية.

رؤية متكاملة لمستقبل التعليم المصري

تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية شاملة للوزارة تستهدف دمج التكنولوجيا في التعليم، وبناء جيل قادر على مواكبة التطورات الرقمية والاقتصادية في المستقبل.

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