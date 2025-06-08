بحضور خالد جلال وخالد عبدالجليل..حفل هشام عباس كامل العدد على مسرح البالون

تامر عبدالمنعم يرحب ب خالد جلال وخالد عبدالجليل وسليم سحاب في حفل هشام عباس على مسرح البالون..

أقام البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفل عيد الأضحى المبارك والذي قام بإحيائه ميجا ستار هشام عباس على مسرح البالون، ويرصد الموجز التفاصيل.

توجيهات وزير الثقافة لتطوير عروض البيت الفني



يأتي حفل عيد الأضحى في ظل توجيهات معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

حضر الحفل المخرج خالد جلال رئيس قطاع المسرح بوزارة الثقافة والدكتور خالد عبدالجليل والمايسترو الكبير سليم سحاب ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة.

كلمة تامر عبدالمنعم وتهنئة بعيد الأضحى



بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم صعد الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية وألقى كلمة رحب خلالها بالسادة الضيوف وقال : أتقدم بخالص التهاني للأمة الإسلامية بوجه خاص والشعب المصري بوجه عام بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

افتتاح الحفل بالمسرحية الاستعراضية "نوستالجيا ٩٠/٨٠"



ثم بدأ الحفل بالفصل الأول والذي من خلاله تم تقديم المسرحية الإستعراضية نوستالجيا ٩٠/٨٠.

مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ إستعراضات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية للمصمم محمد القذافي، فرقة بورسعيد للفنون الشعبية للمصمم محمد أبو صالح .. مكياچ إسلام عباس .. إضاءة المهندس عز حلمي .. ديكور مهندس محمد جابر .. ملابس رنا عبدالمجيد .. مخرج منفذ أحمد شعراوي.



فكرة مسرحية نوستالجيا ٩٠/٨٠ مستوحاه من أعمال الثمانينات والتسعينيات التي أثرت في أجيال كثيرة فكرة وإخراج تامر عبدالمنعم.

هشام عباس يشعل الأجواء في الفصل الثاني



وبدأ الفصل الثاني من الحفل حيث صعد ميجا ستار هشام عباس وقدم مجموعة من أغانيه المميزة والمحببة لدى الجمهور.

من ناحية أخرى يستقبل اليوم مسرح محمد عبدالوهاب بالأسكندرية حفل النجم لؤي ضمن إحتفالات البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم بعيد الأضحى المبارك.

عروض استعراضية من فرقتي رضا والقومية



وتقدم فرقتي رضا للفنون الشعبية والقومية للفنون الشعبية مجموعة من الفقرات خلال حفل عيد الأضحى بمسرح محمد عبدالوهاب.

فقرات فنية مميزة في حفل الإسكندرية

حيث تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية إستعراضات "الاقصر بلدنا، الإسكندراني" وتقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية إستعراضات "البمبوطي، المجوز" وتقدم الفنانة ندى بهجت بمشاركة الفرقة القومية إستعراض الدنيا ربيع.

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