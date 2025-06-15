رسالة عاجلة من رئيس الوزراء للمواطنين عن استهلاك الكهرباء: «كلنا في مركب واحد»

خطوات الحفاظ على الكهرباء ومنع تخفيف الأحمال.. ناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بضرورة تقليل استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف، لتخفيف العبء على الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي على هامش تفقد عددٍ من المشروعات التنموية في البحيرة: «أن جزء كبير جدًا من الحفاظ على الكهرباء ومنع تخفيف الأحمال هو الترشيد، وكلنا بمركب واحد، والمواطن لازم يكون عارف العبء الكبير على الدولة، وبناشد المواطينن أن نكون حريصين على استهلاكات الكهرباء هذا العام».

خطوات الحفاظ على الكهرباء ومنع تخفيف الأحمال

الموجز ينقل خطوات الحفاظ على الكهرباء ومنع تخفيف الأحمال هو الترشيد كما وصحها رئيس الوزراء عبر السطور التالية.

وتابع: «على مدار شهور وإحنا بنتكلم على أن إللي بيحصل في المنتطقة، ونتخوف من التصعيد الأخير لأن فيه مخاطر شديدة على المنطقة، وموقف مصر واضح بإدانة التصعيد، ومحدش عارف التصعيد يقود إلى إيه، والصراع مرشح أنه يطال دول أخرى بالمنطقة، وندعو الله ألا تتصاعد الحرب لتكون أزمة إقليمية وتصبح عالمية، ودايما كنا بنتكلم أن الحكومة دايما تضع كل السيناريوهات».

وقال رئيس الوزراء: «بمجرد حدوث التصعيد تم التواصل مع وزارء البترول والمالية والكهرباء ورئيس البنك المركزي، لمناقشة وتداعيات الحرب على قطاع الطاقة، ووضعنا خطتنا، وقولنا إن الصيف ده كل تخطيتنا ألا يحدث تخفيف أحمال، ومستمرين على هذا التعهد».

وأوضح: «ما حدث له تداعيات مباشرة على إمدادات الغاز إلى مصر، وبدأنا في إجراءات احترازية ومتابعة خطط الطوارئ، حتى لا يحدث أي انقطاع في الكهرباء».

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