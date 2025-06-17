ملكة الإحساس.. تطوي صفحة "وتري".. وإليسا تُحيي حفلًا جماهيريًا في يوليو

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فسخ تعاقدها مع شركة "وتري"، التي كانت تتولى توزيع أعمالها الرقمية خلال الفترة الماضية، في خطوة وصفتها بـ"الضرورية" لحماية فنها وحقوقها.

ورغم أن إليسا لم تكشف تفاصيل الخلاف، فإن متابعين ربطوا الخطوة بمشكلات تتعلق بإدارة الحقوق الرقمية والإيرادات، وقد تفاعل جمهورها مع القرار، معبرين عن دعمهم الكامل لها، مشيدين بثقتها في اختياراتها وحرصها على استقلالها الفني.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل .

تحضيرات لحفل جماهيري مرتقب في يوليو

وفي سياق آخر، تستعد "ملكة الإحساس" لإحياء حفل غنائي ضخم في شهر يوليو المقبل، لم يُعلن بعد عن مكانه بشكل رسمي، لكنه سيُقام في إحدى العواصم العربية، وسط ترقب كبير من جمهورها في الوطن العربي.

ومن المتوقع أن تقدم إليسا باقة من أنجح أغانيها القديمة والجديدة، إلى جانب مفاجآت غنائية تعكف على تحضيرها حاليًا، لتكون عودة قوية على المسرح بعد فترة من التوقف النسبي عن الحفلات.

رسالة للجمهور بعد قرارها المفاجئ

وكتبت إليسا عبر حسابها:

"أنتمي إلى مدرسة تحترم الفن والجمهور، وسأكمل الطريق مع فريق جديد يقدّر موسيقاي ويصونها كما يجب."

وهو ما فُهم على أنه رسالة غير مباشرة لشركة "وتري"، وتعهد منها بمواصلة مسيرتها الغنائية بثقة وتجدد.

دعم جماهيري واسع بعد قرار الانفصال

قرار إليسا بفسخ تعاقدها قوبل بتأييد واسع من جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدّر اسمها محركات البحث ومواقع "الترند"، وانهالت عليها التعليقات التي أشادت بشجاعتها في اتخاذ القرار في توقيت حساس، واعتبر البعض أن إليسا تثبت مجددًا أنها فنانة مستقلة تعرف كيف تدير مسيرتها الفنية بحكمة، دون أن ترضخ لضغوط شركات الإنتاج أو التوزيع، كما عبّر محبوها عن حماستهم للحفل المقبل، مؤكدين استعدادهم للحضور من مختلف الدول العربية لمساندتها.

مرحلة جديدة من التفرغ للفن والإنتاج الذاتي

يُعد انفصال إليسا عن شركة "وتري" بداية مرحلة جديدة من التفرغ الكامل للإنتاج الذاتي، إذ تسعى حاليًا لتوسيع تعاونها مع شركات توزيع عالمية تضمن لها حرية القرار وشفافية الحقوق، وتشير مصادر مقربة إلى أنها تعمل على ألبوم جديد من المتوقع طرحه نهاية العام الجاري، تتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين في لبنان ومصر، مما يعزز من مكانتها كإحدى أبرز نجمات الصف الأول في العالم العربي.

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