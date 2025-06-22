حرارة خانقة واضطراب بالملاحة.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الإثنين

أصدرالهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانًا تفصيليًا بشأن حالة الطقس المتوقعة ليوم الإثنين 23 يونيو 2025، حيث تشهد البلاد أجواء شديدة الحرارة تفوق التوقعات، مع تحذيرات رسمية من ارتفاع كبير في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.

ويرصد موقع الموجز تطورات الأحوال الجوية لحظة بلحظة،. وإليكم التفاصيل كاملة.

وأوضحت الهيئة أن طقس الإثنين سيكون حارًا إلى شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية، ومائلًا للحرارة رطبًا على السواحل الشمالية، في حين يكون معتدلًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتوقعت الأرصاد اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية غدًا على شواطئ مطروح، العلمين والإسكندرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3.5 متر.

وأضاف البيان أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الشعور بحدة الحرارة بما يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات فوق القيم المسجلة، فضلًا عن تكون شبورة مائية صباحية كثيفة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه درجات الحرارة تسجيل معدلات مرتفعة على أغلب المحافظات، وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا:

القاهرة: العظمى 35 - الصغرى 23 درجة

الإسكندرية: العظمى 28 - الصغرى 20 درجة

مطروح: العظمى 28 - الصغرى 21 درجة

سوهاج: العظمى 38 - الصغرى 23 درجة

قنا: العظمى 40 - الصغرى 25 درجة

أسوان: العظمى 41 - الصغرى 27 درجة

وفي ظل هذه الأجواء، تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعات الذروة، مع ضرورة الإكثار من شرب السوائل وارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون، وذلك لتجنب مخاطر الإجهاد الحراري.

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