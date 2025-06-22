رئيس الوزراء يلتقي اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لبحث تداعيات التصعيد الإقليمي

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، في اجتماع خُصص لبحث عددٍ من السيناريوهات والتوصيات والإجراءات المقترحة للتحوط من مخاطر تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ووفقاً لما رصده موقع الموجز، فقد أكد رئيس الوزراء – في مستهل الاجتماع – حرص الحكومة على الاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات المتعلقة بكيفية التعامل مع تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصة في ظل التصعيد المتسارع للأحداث.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتابع عن كثب تطورات المشهد الإقليمي وتُجري تقييماً مستمراً لتأثيراتها المحتملة على الوضع الاقتصادي الداخلي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة أزمة لمتابعة تداعيات تلك الأحداث، إلى جانب جهود المجموعة الوزارية الاقتصادية التي تتابع الموقف بشكل دوري.

وأكد رئيس الوزراء أن المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة آمن ومطمئن، لافتاً إلى التوافق القائم مع الجهاز المصرفي على توفير كافة الاحتياجات من العملة الأجنبية للقطاعات الصناعية ومستلزمات الإنتاج.

وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاستشارية أبرز التحديات والسيناريوهات المطروحة للتعامل مع الأزمة الإقليمية الراهنة، مع التركيز على ملفات الطاقة، وسلاسل الإمداد، واستقرار سعر الصرف، والموازنة العامة، والتضخم، وإيرادات قناة السويس.

وشدد الأعضاء على أهمية مراقبة الأسواق عن كثب، ومكافحة التضخم الخفي، وتحسين كفاءة الطاقة، واستمرار سياسات الانضباط المالي، وتنويع مصادر الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتعزيز جهود صيانة البنية التحتية الحيوية.

كما أكدوا على ضرورة تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يساهم في الحفاظ على استقرار سعر الصرف ومرونته، وذلك في إطار عمل اللجنة التنسيقية للسياسة النقدية والمالية.

وأشاروا كذلك إلى أهمية التسريع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع نطاق المنصات الرقمية لدعم التصدير إلى الأسواق الأفريقية والخليجية.

اقرأ أيضاً :

هل ينفجر العالم إذا أغلقت إيران مضيق هرمز ؟ 5 أسئلة تفتح باب الجحيم !

الرقابة النووية والإشعاعية تستأنف حملتها التوعوية من مكتبة مصر العامة بإقليم القاهرة