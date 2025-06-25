حديقة الحيوان بالجيزة تستعد للعودة.. افتتاح مرتقب في سبتمبر 2025

تستعد حديقة الحيوان بالجيزة، أقدم حدائق الحيوان في إفريقيا والشرق الأوسط، لافتتاحها الكبير في سبتمبر 2025 بعد أكثر من عام من أعمال التطوير الشاملة التي بدأت في يونيو 2023، في إطار مشروع طموح يهدف إلى تحويلها إلى وجهة ترفيهية وتعليمية متكاملة تضاهي الحدائق العالمية.

ويعرض لكم الموجز موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.

أعمال تطوير غير مسبوقة

شملت خطة التطوير إعادة تأهيل كاملة للبنية التحتية للحديقة على مساحة 80 فدانًا، إلى جانب دمجها مع حديقة الأورمان النباتية المجاورة لتكوين مساحة خضراء متصلة تتيح للزوار تجربة ترفيهية وتثقيفية فريدة ،كما تم الحفاظ على العناصر التراثية مثل جسر "غوستاف إيفل" ومتحف الحيوان الذي يضم هياكل ونماذج نادرة لحيوانات منقرضة ومحنطة.

أنشطة ترفيهية بمواصفات عالمية

سيتمكن الزوار بعد إعادة الافتتاح من الاستمتاع بمجموعة متميزة من الأنشطة الترفيهية الجديدة، تشمل:

عروض أسود البحر والطيور المدربة.

منطقة مشاهدة تحت الماء لحيوانات نهرية مثل فرس النهر.

بيت الزواحف والطيور النادرة.

قفص زجاجي للأطفال للتفاعل مع حيوانات صغيرة كالليمور.

جولات سفاري داخلية وعروض إطعام تفاعلية.

نفق أرضي يربط الحديقة بالأورمان لتيسير الحركة بين المنطقتين.

تجربة متكاملة للزوار

حرص القائمون على المشروع على تزويد الحديقة ببنية تحتية ذكية تشمل مسارات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأكشاك إلكترونية لشراء التذاكر، ونقاط طعام ومشروبات عالمية، وبازارات للمنتجات المصرية التقليدية.

التوقيت والمواعيد

من المتوقع أن تُفتح أبواب الحديقة رسميًا في سبتمبر 2025، مع تخصيص أيام للعائلات وأخرى للمدارس والرحلات التعليمية، وفق جدول زمني منتظم، وتشير التقديرات إلى أن مواعيد الزيارة ستكون من الساعة 8:30 صباحًا حتى 5 مساءً في الصيف، ومن 8:30 حتى 4 مساءً في الشتاء.

وتمثل حديقة الحيوان بعد تطويرها نقلة نوعية في مفهوم الترفيه البيئي بمصر، حيث تمزج بين المتعة والتعلم والحفاظ على التراث، ما يجعلها وجهة مثالية لجميع أفراد الأسرة، ومع العد التنازلي للافتتاح، تترقب الجماهير بشغف هذا الحدث الذي يُعيد للحديقة رونقها ويضعها على خارطة السياحة البيئية العالمية من جديد.

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