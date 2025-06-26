ما موعد استئناف الخدمات الحكومية والبنكية بعد الإجازة الرسمية؟

بعد إجازة رسمية استمرت ثلاثة أيام بمناسبة رأس السنة الهجرية 1447 هـ، استأنفت البنوك والمصالح الحكومية في مصر أعمالها صباح الأحد 29 يونيو 2025، وسط استعدادات مكثفة لاستقبال المواطنين وإنجاز المعاملات المتأخرة ،وجاءت العطلة ضمن جدول الإجازات الرسمية المعتمد من الحكومة، والذي شهد ترحيل الإجازة إلى الخميس 26 يونيو، تماشياً مع السياسة المتبعة لتجميع العطلات الرسمية في نهاية الأسبوع.

ويعرض لكم الموجز موعد استئناف عمل البنوك والمصالح الحكومية بعد عطلة رأس السنة الهجرية 1447.

الخميس عطلة رسمية مدفوعة.. واستمرار الخدمات الطارئة فقط

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا باعتبار يوم الخميس 26 يونيو عطلة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة رأس السنة الهجرية، وذلك ضمن السياسة الحكومية التي تقضي بترحيل الإجازات الرسمية إلى يوم الخميس.

وبموجب القرار، تم تعطيل العمل في جميع البنوك المصرية بقرار من البنك المركزي، وكذلك في المصالح والإدارات الحكومية، فيما استمرت فقط بعض الخدمات الطارئة في العمل، مثل الإسعاف والمرافق الحيوية، لتأمين احتياجات المواطنين خلال العطلة.

عودة تدريجية للدوام والخدمات

واستأنفت الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب الجهاز المصرفي، العمل بشكل طبيعي صباح الأحد 29 يونيو، بعد انقضاء 3 أيام عطلة متواصلة ،وشهدت فروع البنوك الحكومية والخاصة عودة العملاء لإنهاء معاملاتهم المالية، في حين كثفت مكاتب التموين والسجل المدني ومراكز تكنولوجيا الخدمات الحكومية من تواجدها لمواجهة ضغط المواطنين بعد فترة التوقف.

وأكدت مصادر حكومية أن العمل يسير بشكل طبيعي، دون تمديد إضافي للإجازة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وجود زحام مفرط، خاصة في المؤسسات الخدمية.

عطلات قادمة في يوليو

ويُنتظر أن تشهد مصر عطلة رسمية أخرى يوم الخميس 3 يوليو 2025، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بعد قرار الحكومة بترحيل المناسبة إلى نهاية الأسبوع، ما يمنح الموظفين عطلة طويلة جديدة في مطلع الشهر المقبل.

توجيهات حكومية لضمان انسيابية العمل

وفي سياق متصل، شددت رئاسة مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري وحسن استقبال المواطنين عقب عودة العمل، خاصة في القطاعات الخدمية التي تشهد إقبالًا كثيفًا بعد العطلات، مثل مكاتب التموين، والسجل المدني، ومراكز إصدار التراخيص، كما تم توجيه الهيئات الرقابية بمتابعة انتظام العمل وتقديم التقارير اليومية حول أداء المصالح الحكومية خلال الأسبوع الأول بعد العودة، لضمان عدم تراكم الطلبات أو تأخر الخدمات.

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