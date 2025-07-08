رطوبة خانقة وحرارة مرتفعة .. القاهرة تسجل 36 درجة غدًا

في إطار متابعته اليومية لحالة الطقس، يرصد موقع " الموجز " توقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس غدٍ الأربعاء، الموافق 9 يوليو، والتي تشير إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، وسط أجواء خانقة بفعل الرطوبة المرتفعة.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس شديد الحرارة ورطب خلال ساعات النهار على أغلب المناطق، ويكون حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، بينما تظل الأجواء مائلة للحرارة رطبة ليلًا وفي الصباح الباكر، مما يعزز الشعور بالاختناق في بعض الفترات.

وصرح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن نسب الرطوبة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المسجلة فعليًا بمقدار يتراوح بين درجتين إلى أربع درجات.

وأشار إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح، تمتد من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، وقد تعيق الرؤية على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية، ومدن القناة، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء.

كما يُتوقع نشاط في حركة الرياح على بعض الشواطئ الشمالية، خاصة مناطق السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 35 و45 كم/س، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.75 إلى 2.25 متر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا :

القاهرة الكبرى: العظمى 36 – الصغرى 25

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 22

مطروح: العظمى 30 – الصغرى 21

سوهاج: العظمى 41 – الصغرى 25

قنا: العظمى 41 – الصغرى 27

أسوان: العظمى 42 – الصغرى 28

وجاءت نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين كما يلى:

1- الإكثار من شرب الماء والعصائر الطبيعية خلال فترة النهار خاصة.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

3- ارتداء غطاء للرأس أو شمسية عند التعرض لأشعة الشمس.

4- التواجد فى أماكن جيدة التهوية خلال فترات النهار.

5- ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة فاتحة اللون.

6- عدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات.

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