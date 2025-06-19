طقس الجمعة.. ارتفاع كبير في الحرارة وشبورة كثيفة صباحًا والعظمى بالقاهرة 36

توقعت الهيئة العامةللأرصاد الجوية أن يشهد يوم الجمعة 20 يونيو 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا، خاصة على القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ومعتدلًا خلال الليل وساعات الصباح الباكر ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة.

ومن المتوقع أيضًا تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وشمال ووسط سيناء، مما قد يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

كما تنشط الرياح غدًا على مناطق متعددة من البلاد، وتستمر حالة اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 50 و60 كم/س، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين إلى ثلاثة أمتار.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا في عدد من المحافظات:

القاهرة الكبرى: العظمى 36° – الصغرى 24°

الإسكندرية: العظمى 31° – الصغرى 20°

مرسى مطروح: العظمى 29° – الصغرى 19°

سوهاج: العظمى 39° – الصغرى 24°

قنا: العظمى 40° – الصغرى 25°

أسوان: العظمى 41° – الصغرى 26°

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