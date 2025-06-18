شبورة كثيفة ورياح نشطة واضطراب بالملاحة.. تفاصيل طقس الخميس 19 يونيو 2025

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد يوم الخميس 19 يونيو 2025 طقسًا مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يكون معتدلًا ليلًا وفي الصباح الباكر، ويرصد الموجز التفاصيل.

وتحذر الأرصاد من شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة، وشمال ووسط سيناء، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من النهار.

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، ويستمر اضطراب حركة الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 50 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة:

القاهرة: العظمى 34° - الصغرى 23°

الإسكندرية: العظمى 30° - الصغرى 20°

مطروح: العظمى 28° - الصغرى 22°

سوهاج: العظمى 37° - الصغرى 23°

قنا: العظمى 41° - الصغرى 25°

أسوان: العظمى 41° - الصغرى 23°

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