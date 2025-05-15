طلاب إعلام القاهرة يطلقون حملة “دولابكو” للتوعية بمخاطر الموضة السريعة في مصر

انطلاق حملة "دولابكو" للتوعية بالموضة السريعة..أطلق فريق من طلاب السنة الرابعة في شعبة العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة حملة توعوية تحت اسم “دولابكو”، بهدف نشر الوعي حول مخاطر صناعة الأزياء السريعة (Fast Fashion) وتأثيرها السلبي على البيئة والمجتمع، مع الترويج لبدائل أكثر استدامة من خلال دعم مفهوم “السلو فاشون” (Slow Fashion)، ويستعرض الموجز تفاصيل الحملة

أضرار صناعة الأزياء السريعة



تعتمد صناعة الأزياء السريعة على الإنتاج الضخم للملابس بتكلفة منخفضة، مما يؤدي إلى استهلاك مفرط للموارد الطبيعية، وتلوث بيئي واسع، بالإضافة إلى استغلال العمالة في ظروف غير إنسانية. وعلى الرغم من جاذبية هذه المنتجات لأسعارها المنخفضة وتحديثاتها السريعة، إلا أن تأثيرها السلبي على البيئة والاقتصاد المحلي يتزايد بشكل ملحوظ.

أهداف الحملة ومحتواها التوعوي



وتهدف حملة “دولابكو” إلى تسليط الضوء على هذه القضية من خلال محتوى تفاعلي يتناول أضرار الفاست فاشن، وطرق تبني عادات شراء أكثر وعياً، مثل إعادة التدوير، وشراء الملابس المستدامة، ودعم العلامات التجارية المحلية التي تعتمد على إنتاج أخلاقي وصديق للبيئة.

دعم ورعاية شرفية



حصلت حملة دولابكو على دعم ورعاية شرفية من العديد من الجهات والمؤسسات الكبرى، أبرزها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة البيئة، إلى جانب عدد من الكيانات المهتمة بالاستدامة ودعم المشاريع الشبابية، مما يعزز من تأثير الحملة ويساهم في وصولها إلى شريحة واسعة من الجمهور المستهدف.

الفريق القائم على الحملة



تتم الحملة تحت إشراف د. آلاء فوزي، والمدرس المساعد فرح أحمد، ويعمل على تنفيذها فريق من طلاب كلية الإعلام الذين عملوا بجد لإطلاق هذه المبادرة الناجحة، ويضم الفريق:

سارة رجب، كنزي طارق، فيروز ياسر، شهد هاني، ياسمين أحمد، مينا عاطف، كريستين عاطف، حبيبة علوان، نادين وائل، نورهان إبراهيم، فاروق إسلام، دعاء حسني، ياسمين محمد، سلمى أيمن، إيمان عزوز، مريم ماجد، مريم أيمن، هنا أسامة، ويوسف حامد.

الفئة المستهدفة وأدوات التنفيذ



تستهدف الحملة الشباب المصريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً، نظراً لكونهم الفئة الأكثر تأثراً باتجاهات الموضة العصرية والاستهلاك السريع. وتسعى الحملة إلى تقديم محتوى مؤثر وبسيط باللغة العامية المصرية لضمان وصول الرسالة لأكبر عدد ممكن من الجمهور.

مراحل حملة “دولابكو”



تنقسم حملة “دولابكو” إلى أربع مراحل رئيسية، تهدف كل منها إلى تحقيق تغيير تدريجي في وعي وسلوك الجمهور تجاه صناعة الأزياء السريعة:

“دولابكو مضر” – تسلط الضوء على الأضرار البيئية والاجتماعية للفاست فاشن. “دولابكو واعي” – تهدف إلى زيادة الوعي بالبدائل المستدامة وتشجيع ثقافة الاستهلاك الواعي. “دولابكو بتاعكو” – تشجع الجمهور على المشاركة الفعالة من خلال تبني ممارسات عملية مثل إعادة التدوير ودعم العلامات التجارية المحلية. “دولابكو مؤثر” – تعمل على تحويل الوعي إلى تأثير حقيقي من خلال حملات تفاعلية ومشاركة المؤثرين والخبراء لنشر الرسالة على نطاق واسع.

اقرأ أيضًا:

طلاب جامعة جزيرة الأمير إدوارد يناقشون أفكار تسويقية عالمية للمتحف المصري الكبير



تفاصيل جديدة حول وفاة طالبة الزقازيق: هاتفها وكاميرات المراقبة يكشفان الأسباب

