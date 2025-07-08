جنات تستعد لطرح ألبوم جديد.. مزيج بين الدراما والرومانسية وعودة قوية للحفلات

جنات تنتهي من تسجيل أغاني ألبومها الجديد.. انتهت الفنانة المغربية جنات من تسجيل عدد من أغاني ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه خلال الأيام المقبلة عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية وموقع يوتيوب. وكشفت مصادر مقربة من الفنانة أنها بصدد الانتهاء من تسجيل بقية أغاني الألبوم خلال أيام قليلة، استعدادًا لتدشين حملة الترويج الرسمية للعمل، ويستعرض الموجز تفاصيل الالبوم.

الألبوم الجديد يشمل توليفة موسيقية متنوعة تجمع بين الطابع الدرامي والكلاسيكي الرومانسي، بما يعكس هوية جنات الفنية التي اعتاد عليها جمهورها، مع بعض التجديد في الألحان والتوزيعات الموسيقية لتتناسب مع أذواق الجيل الحالي.

حفل ناجح في السعودية.. وبوابة للعودة القوية

وكانت جنات قد أحيت في شهر يونيو الماضي أولى حفلاتها في المملكة العربية السعودية، ضمن جولة غنائية تستهدف جمهورها في المنطقة العربية، الحفل شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا ولافتًا، ولاقى تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبرته الفنانة بداية قوية للمرحلة المقبلة في مسيرتها.

خطة صيفية مزدحمة وأغاني جديدة للجمهور

بحسب بيان فريق إدارة أعمالها، تستعد جنات خلال موسم الصيف الحالي للتواجد بكثافة على الساحة الفنية، إلى جانب طرح ألبومها، تخطط لإحياء عدد من الحفلات والمشاركة في مهرجانات موسيقية بمصر وخارجها، كما تعكف على تسجيل أغنيات منفردة (سينجل) يتم طرحها تباعًا على المنصات الرقمية، في إطار استراتيجيتها للتواصل المستمر مع جمهورها.

وأكدت المصادر أن الحفلات المقبلة ستشهد تقديم باقة من أغاني الألبوم الجديد إلى جانب أنجح أغانيها القديمة التي صنعت شهرتها.

جنات: حضور دائم وتواصل مع جمهورها

تسعى جنات من خلال خطواتها الجديدة لإثبات حضورها الدائم في الساحة الفنية العربية، وسط منافسة شرسة من الأصوات الشابة، كما تحرص على مواكبة التغيرات في ذوق المستمعين من خلال أسلوب حديث في توزيع الأغاني واختيار كلمات معاصرة.

الجمهور، من جانبه، يترقب صدور الألبوم، خاصة بعد النجاح الذي حققته أغنيتها الأخيرة «حاسّة بيك» التي تجاوزت ملايين المشاهدات على يوتيوب.

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