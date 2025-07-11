انتظام خدمات حجز تذاكر القطارات بمكاتب السكك الحديدية والمنصات الإلكترونية بعد عودة الإنترنت

عودة انتظام خدمات حجز القطارات بعد حريق سنترال رمسيس..

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انتظام خدمات الحجز الإلكتروني لتذاكر القطارات، وذلك عقب عودة خدمات الإنترنت للعمل بكامل كفاءتها بعد إصلاح الأعطال التي نجمت عن حريق سنترال رمسيس، وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن خدمات الحجز عبر شبابيك التذاكر بالمحطات، والموقع الإلكتروني، والتطبيقات، ومكاتب المدينة، ووكلاء البيع تعمل بشكل طبيعي لتلبية احتياجات الركاب، ويرصد الموجز التفاصيل.

طرق متعددة لحجز تذاكر القطارات

وأوضحت الهيئة الطرق الرسمية المتاحة لـ حجز التذاكر، وحثت الركاب على الالتزام باستخدامها لتجنب الغرامات. وتشمل طرق الحجز المعتمدة ما يلي:

شبابيك التذاكر الموجودة في جميع محطات الهيئة على مستوى الجمهورية.

الموجودة في جميع محطات الهيئة على مستوى الجمهورية. الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة عبر الرابط: اضغط هنا.

للهيئة عبر الرابط: اضغط هنا. تطبيق الهاتف المحمول Egyptian National Railways المتاح عبر متاجر Play Store وApp Store.

Egyptian National Railways المتاح عبر متاجر Play Store وApp Store. وكلاء البيع المعتمدون من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، مثل: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول وغيرهم.

من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة، مثل: فوري، أمان، ضامن، ماجيك باي، خدماتي، أو باي، طلقة، كاش كول وغيرهم. مكاتب المدينة وعددها 34 مكتبًا موزعة خارج المحطات بمختلف المحافظات لتسهيل الحجز على الركاب.

الهيئة تحذر من الغرامات وتدعو لاستخدام الطرق الرسمية

شددت الهيئة القومية للسكك الحديدية على ضرورة التزام الركاب بشراء التذاكر من القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الصعود للقطارات دون تذكرة، مؤكدة أن من يخالف ذلك سيتعرض لدفع غرامة، وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم الخدمة وضمان حصول جميع الركاب على حقوقهم.

اقرأ أيضًا:

ننشر مواعيد القطارات على خطوط السكك الحديدية ذهابًا وإيابًا غدًا السبت



خطة موسعة من السكك الحديدية لتسهيل عودة الركاب بعد إجازة عيد الأضحى

