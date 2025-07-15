البنك المركزي المصري يصدر قرارات جديدة بشأن مواعيد العمل وحدود السحب

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء عن إصدار مجموعة من القرارات التنظيمية الجديدة، شملت تعديل مواعيد العمل الرسمية بفروع البنوك، بالإضافة إلى إعادة العمل بالحدود القصوى للسحب اليومي للأفراد والشركات، ويرصد الموجز التفاصيل.

عودة العمل بالمواعيد الرسمية حتى الثالثة عصرًا

وأوضح البنك المركزي في بيان صحفي، أن مواعيد العمل في فروع البنوك ستعود إلى النظام الرسمي المعتاد، لتغلق الفروع أبوابها أمام العملاء عند الساعة الثالثة عصرًا.

وكان البنك قد منح البنوك في الفترة الماضية مرونة في مد ساعات العمل حتى الخامسة مساءً وفقًا لسياسة كل بنك، في إطار ظروف استثنائية مرتبطة بتسهيل الخدمات للعملاء.

إلغاء مضاعفة حدود السحب اليومية

كما كشف البنك المركزي عن قرار آخر يتعلق بعمليات السحب النقدي من فروع البنوك، حيث تقرر إلغاء التعليمات المؤقتة الصادرة في 8 يوليو الجاري، والتي كانت تسمح برفع الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 500 ألف جنيه مصري.

وبموجب القرار الجديد، يعود الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 250 ألف جنيه سواء للأفراد أو الشركات، وذلك ضمن سياسة إدارة السيولة النقدية بشكل أكثر انضباطًا، وتعزيز استقرار النظام المصرفي.

خطوة نحو استقرار الأسواق المالية

وتأتي هذه القرارات في إطار مساعي البنك المركزي للحفاظ على انتظام الخدمات المصرفية، وضبط حركة السيولة النقدية في الأسواق، بما يضمن تلبية احتياجات العملاء اليومية دون الإخلال بالاستقرار المالي.

وكانت قرارات رفع حدود السحب ومد ساعات العمل قد جاءت ضمن تدابير مرحلية لمواجهة ضغوط استثنائية على الجهاز المصرفي خلال الأسابيع الماضية.

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حدود السحب من البنوك وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي الجديد

