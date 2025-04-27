اعلي عائد للشهادات بعد الغاء الشهادات السنوية .. الشريحة المالية بالجنيه المصري

أصبح صغار المستثمرون يبحثون عن أفضل الطرق لاستثمار مدخراتهم المحدودة لتحقيق اعلي عائد للشهادات بعد الغاء الشهادات السنوية ، خاصة في ظل تراجع العوائد على بعض الشهادات الادخار ، وذلك في إطار السياسة النقدية التيسيرية التي بدأها البنك المركزي المصري بعد سلسلة من القرارات بخفض أسعار الفائدة الأساسية، نتيجة تراجع معدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن تعديل أسعار الفائدة على عدد من منتجاته المصرفية، في مقدمتها الشهادات الادخارية والحساب الجاري ذو العائد اليومي ، ويرصد الموجز اعلي عائد للشهادات بعد الغاء الشهادات السنوية.

شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

حساب جاري ذو عائد يومي 2025

خفض البنك الأهلي المصري العائد على الحساب الجاري ذو العائد اليومي بنفس نسبة خفض الفائدة، لتسجل أعلى فائدة حاليًا 19.75% بدلًا من 22%، وفقًا لشرائح المبالغ كالتالي: أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد المتغير

العائد الجديد: 25.25% سنويًا

العائد السابق: 27.5% سنويًا

التغيير: خفض بنسبة 2.25%

دورية الصرف: ربع سنوية

المدة: 3 سنوات

اعلي عائد للشهادات بعد الغاء الشهادات السنوية

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهريًا)

السنة الأولى: 24% بدلًا من 26%

السنة الثانية: 20% بدلًا من 22%

السنة الثالثة: 16% بدلًا من 18%

دورية الصرف: شهرية

المدة: 3 سنوات

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (سنويًا)

السنة الأولى: 28% بدلًا من 30%

السنة الثانية: 23% بدلًا من 25%

السنة الثالثة: 18% بدلًا من 20%

دورية الصرف: سنوية

المدة: 3 سنوات

الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت

العائد الجديد: 19.5% سنويًا

العائد السابق: 21.5% سنويًا

دورية الصرف: شهريًا

المدة: 3 سنوات

الشريحة المالية بالجنيه المصري

الشريحة المالية بالجنيه المصري من 500 ألف حتى مليون جنيه

العائد السابق 15%

العائد الجديد 12.75%

أكثر من مليون حتى 2 مليون جنيه

العائد السابق 16%

العائد الجديد 13.75%

أكثر من 2 مليون حتى 5 ملايين جنيه

العائد السابق 17%

العائد الجديد 14.75%

أكثر من 5 ملايين حتى 10 ملايين جنيه

العائد السابق 20.5%

العائد الجديد 18.25%

أكثر من 10 ملايين حتى 20 مليون جنيه

العائد السابق 21%

العائد الجديد 18.75%

أكثر من 20 مليون جنيه العائد السابق 22% العائد الجديد19.75%

الغاء الشهادات السنوية

إيقاف إصدار الشهادة البلاتينية السنوية

قرر البنك وقف طرح جميع الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد.

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