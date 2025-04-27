البنك التجاري الدولي CIB يحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسه ، نظم البنك التجاري الدولي فعاليات متنوعة، من بينها رعاية حفل "50 سنة أم كلثوم" في المتحف المصري الكبير، تكريمًا للفنانة الراحلة أم كلثوم ، كما شارك موظفو البنك في أنشطة مجتمعية، بما في ذلك توزيع الهدايا والمشاركة في ورش عمل فنية مع الأطفال، تعزيزًا لدور البنك في دعم المجتمع ، وينشر الموجز البنك التجاري الدولي CIB يحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسه.

ويمثل اليوبيل الذهبي للبنك التجاري الدولي محطة هامة في مسيرته، حيث يواصل تحقيق النجاحات وتقديم الابتكارات في القطاع المصرفي، معززًا مكانته كمؤسسة مالية رائدة على المستويين المحلي والدولي.

احتفال البنك التجاري الدولي مصر CIB بمرور 50

احتفل البنك التجاري الدولي CIB، بمرور 50 عامًا على تأسيسه، ونجاحه بالتميز في السوق المصرفية المصرية، والتي عكستها قاعدة عملائه الكبرى، وأرقامه المميزة.

واستطاع بنك CIB خلال نصف قرن، تحقيق مئات الإنجازات على جميع الأصعدة، ورفع مركزه المالي إلى حدود غير مسبوقة، وهو ما يعكسه قاعدة عملائه العريضة والمنتشرة في كافة أرجاء الجمهورية.

أحتفال البنك التجاري الدولي بمرور 50 عاما

وقال البنك التجاري الدولي: «احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس البنك التجاري الدولي، بدأنا احتفالات الذكرى السنوية مع موظفينا المتفانين في العديد من المواقع عبر الترفيه والموسيقى والحلويات وغيرها، وما نقدمه لموظفينا رمز صغير لتقديرنا لعملهم الجاد والتزامهم».

البنك التجاري الدولي CIB يحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسه

أعمال البنك التجاري الدولي

وقفزت صافي أرباح البنك التجاري الدولي المجمعة خلال 9 شهور بنسبة 89%، لتسجل 42.34 مليار جنيه، مقابل 22.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023.

وسجل البنك التجاري الدولي نموا في إجمالي الإيرادات بنسبة 79.4% إلى 130.99 مليار جنيه، مقابل 73 مليار خلال الفترة المماثلة .

وتضمنت نتائج الأعمال المجمعة عن الربع الثالث منفردا، نمو أرباح البنك التجاري الدولي بنحو 77.2%، إلى 14.8 مليار جنيه، مقارنة بـ8.35 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة.

والجدير بالذكر ان البنك التجاري الدولي (CIB) شارك في معرض ومؤتمر Cairo ICT 2024، حيث يستعرض مجموعة من الحلول المالية المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المتزايدة في ظل التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي.

ويقدم البنك خلال المعرض باقة متكاملة من الخدمات المصرفية الرقمية، مثل تطبيقات إدارة الحسابات، وخدمات الدفع الإلكتروني، والحلول المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المبادرات الداعمة للشمول المالي. وتهدف هذه الحلول إلى توفير تجربة مصرفية أكثر سرعة وسهولة للعملاء، مع التركيز على ضمان الأمان والكفاءة.