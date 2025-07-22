عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم احتفالًا بذكرى ثورة 23 يوليو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، قرارًا جمهوريًا بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة وذلك في العدد 29 مكرر د بالجريدة الرسمية في 21 يوليو 2025.

ويعرض لكم الموجز التفاصيل كاملة .

تقاليد إنسانية في المناسبات الوطنية

جاء القرار في إطار تقليد رئاسي سنوي متبع في المناسبات القومية، حيث تُمنح الفرصة لبعض السجناء الذين استوفوا شروط العفو، ليعودوا إلى ذويهم ويندمجوا من جديد في المجتمع، مما يعكس البعد الإنساني الذي تتبناه الدولة المصرية في إدارة شؤون العدالة.

وزارة الداخلية تبدأ تطبيق القرار

تتولى وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع مصلحة السجون، تنفيذ القرار عبر مراجعة ملفات السجناء، لتحديد من تنطبق عليهم الشروط القانونية للعفو، وتسهيل إجراءات الإفراج عنهم في أسرع وقت.

الأولوية للحالات الإنسانية ومن أمضوا فترات طويلة

عادةً ما تشمل قرارات العفو الرئاسي كبار السن، والمرضى، وأصحاب الحالات الإنسانية، إضافة إلى من أمضوا فترات طويلة من العقوبة وأظهروا التزامًا داخل السجن، في إطار العدالة الإصلاحية التي تستند إلى تقييم السلوك والانضباط.

استثناءات قانونية لضمان الأمن العام

يُستثنى من قرارات العفو المحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي أو قضايا الإرهاب والمخدرات، إلا في حالات نادرة وبعد فحص دقيق من الجهات المختصة، لضمان الحفاظ على استقرار المجتمع وسلامته.

ردود فعل مجتمعية إيجابية ودور فاعل للجان العفو

قوبل القرار بترحيب واسع من أسر المحكوم عليهم والمنظمات الحقوقية، التي أشادت بالنهج الإنساني للرئاسة، كما تلعب لجان العفو التابعة لمؤسسة الرئاسة دورًا محوريًا في فحص الحالات ودراسة الطلبات بدقة لضمان العدالة والشفافية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بقطاع العدالة.

إعادة الدمج في المجتمع وبرامج الإصلاح مستمرة

تحرص الدولة على تسهيل إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع من خلال برامج تأهيل وتدريب متطورة داخل السجون، تم تطويرها ضمن خطة تحديث شاملة للمنظومة العقابية، بهدف توفير فرص جديدة لحياة كريمة بعد الإفراج.

استمرار العفو في المناسبات القادمة

ويُعد هذا العفو امتدادًا لعدة قرارات سابقة صدرت خلال الأعياد الدينية والمناسبات القومية، مما يعكس حرص القيادة السياسية على التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية.

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