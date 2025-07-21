النشرة اليومية| موجزا لأهم الأخبار  المحلية والعالمية ليوم الإثنين 21 يوليو 2025

يقوم موقع " الموجز" بنشر ملخص شامل لأبرز الأخبار المحلية والعربية والدولية التي وقعت خلال الساعات الماضية اليوم الإثنين 21 يوليو 2025.

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🔹 القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى ثورة 23 يوليو



بعث الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ73 لثورة 23 يوليو المجيدة.

🔹 رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية



استقبل الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلال زيارته الرسمية إلى مصر، لبحث تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

🔹 فتح باب التقديم بكلية الشرطة غدًا



أعلنت وزارة الداخلية فتح باب التقديم لكلية الشرطة لعام 2025 بدءًا من غدٍ الثلاثاء 22 يوليو وحتى 14 أغسطس للحاصلين على الثانوية وخريجي الجامعات من العام الماضي، ومن 31 يوليو حتى 28 أغسطس للحاصلين على الثانوية من العام الحالي.

🔹 مصر تؤكد دعمها الكامل للتنمية في تشاد



أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، دعم مصر لمشروعات التنمية في تشاد، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم والصحة والزراعة.

🔹 مصر تحقق فائضًا تجاريًا مع 83 دولة في الربع الأول من 2025



أوضح تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر سجلت فائضًا تجاريًا مع 83 دولة خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن تقرير عن تطور الصادرات غير البترولية وهيكل الميزان التجاري المصري.

🔹 نيجيريا تعلن دعمها لترشيح خالد العناني لمنصب مدير اليونسكو



أعلن وزير الخارجية النيجيري يوسف توجار دعم بلاده ترشيح الدكتور خالد العناني لتولي منصب مدير عام منظمة اليونسكو، خلال مشاركته في منتدى الأعمال المصري-النيجيري بحضور وزير الخارجية المصري.

🔹 "التعليم" تعلن تطبيق نظام البكالوريا اختياريًا على طلاب الثانوي



أعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الصف الأول الثانوي العام بالمدارس الحكومية والخاصة بداية من العام الدراسي المقبل، على أن يكون اختياريًا بديلاً للثانوية العامة التقليدية.

🔹 قطار مخصوص لتيسير عودة السودانيين إلى وطنهم



أعلنت وزارة النقل تشغيل قطار مخصوص لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى بلادهم، تأكيدًا على العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين مصر والسودان.

🔹 انتهاء تصحيح الثانوية العامة واقتراب إعلان النتيجة



انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح جميع المواد الدراسية، وبدأت في تجهيز النتائج تمهيدًا للإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.

🔹 تأجيل استئناف قضية الطفل ياسين إلى 18 أغسطس



قررت محكمة استئناف جنايات دمنهور تأجيل جلسة الاستئناف في قضية الطفل ياسين إلى 18 أغسطس المقبل، لحضور كبير الأطباء الشرعيين وضم أوراق متعلقة بالقضية.

🔹 وقفة أمام مقر الاتحاد الأوروبي في مدريد تندد بمجاعة غزة



شهدت العاصمة الإسبانية مدريد وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية الأوروبية، للتنديد بالأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة ضمن حملة تضامن دولية.

🔹 119 ضحية في حادث سقوط طائرة ببنجلاديش



ارتفعت حصيلة ضحايا سقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو البنغالي على حرم مدرسي شمال العاصمة دكا إلى 19 قتيلًا وأكثر من 100 مصاب، بحسب السلطات المحلية.

🔹 طقس الغد: استمرار الحرارة الشديدة والعظمى بالقاهرة 38 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة غدًا الثلاثاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائل للحرارة ليلًا، مع عظمى متوقعة في القاهرة تبلغ 38 درجة مئوية.



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