استقرار ملحوظ في أسعار الألبان ومشتقاتها بالأسواق المصرية اليوم الأحد

شهدت أسعار الألبان ومشتقاتها ، بالأسواق المصرية استقرارًا نسبيًا اليوم الأحد 27 يوليو 2025، بعد تراجعات محدودة خلال اليومين الماضيين، وسط وفرة في المعروض وتنوع كبير في المنتجات المطروحة بأسواق الجملة والتجزئة ، وفقا لما يرصده موقع الموجز نقدم لكم بيان بالاسعار.

أسعار الحليب بأنواعه

الحليب البقري السائب: بين 30 و40 جنيهًا للكيلو.

الحليب الجاموسي السائب: من 35 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

الحليب المعبأ (1 لتر): يتراوح بين 50 و59 جنيهًا.

الحليب المعبأ (1.5 لتر): من 69 إلى 79 جنيهًا حسب العلامة التجارية.

أسعار الجبن بأنواعه المختلفة

الجبن القريش: من 100 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

الجبن الثلاجة: بين 72 و100 جنيهًا.

الجبن القديم: من 150 إلى 180 جنيهًا.

الجبن الرومي: من 220 إلى 320 جنيهًا.

الجبن الفلامنك والشيدر: بين 600 و700 جنيهًا للكيلو.

الجبن المطبوخ والمعبأ :

عبوات الجبن المثلثات والمربعات (8 قطع): بين 25 و50 جنيهًا.

كوب الجبن المطبوخ (240 جم): من 60 إلى 85 جنيهًا.

الجبن الإسطنبولي (450 جم): نحو 83 جنيهًا.

الجبن البراميلي (450 جم): نحو 82 جنيهًا.

الجبن القريش (250 جم): حوالي 24 جنيهًا.

أسعار الزبدة والقشدة :

الزبدة البقري الطازجة: من 220 إلى 280 جنيهًا للكيلو.

الزبدة المعبأة: من 290 إلى 360 جنيهًا للكيلو.

القشدة الطازجة: بين 200 و250 جنيهًا للكيلو.

أسعار الزبادي :

الزبادي البلدي (100 جم): بين 7 و8 جنيهات.

الزبادي المعبأ (105 جم): من 10 إلى 13 جنيهًا حسب النوع.

فوائد منتجات الألبان وأهميتها لصحة الجسم

تعتبر منتجات الألبان من المكونات الغذائية الأساسية في نظامنا الغذائي، حيث تحتوي على العديد من العناصر الضرورية لصحة الجسم مثل الحليب، الزبادي، الجبن، والزبدة.

1. غنية بالكالسيوم : تُعتبر منتجات الألبان من أهم مصادر الكالسيوم الذي يلعب دورًا حيويًا في صحة العظام والأسنان.

2. غنية بالبروتين : تحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري لبناء العضلات وتقوية الجهاز المناعي.

3. غنية بالفيتامينات والمعادن : تتضمن فيتامينات مثل A وD وB12، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم.

4. تحسن صحة الجهاز الهضمي : يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

5. تعزز صحة العظام والأسنان .

6. تساهم في بناء العضلات .

7. تقوي الجهاز المناعي .

8.تحسن صحة الجهاز الهضمي .

9. تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب 10. تخفض من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

اقرأ أيضا :

خد فكرة.. أسعار الألبان ومشتقاتها اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في الأسواق