أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم .. شهدت الأسواق المصرية استقرارًا في أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024، مع تباين طفيف في الأسعار تبعًا للمناطق الجغرافية.

وفي إطار التزام موقع «الموجز» بتقديم تقارير اقتصادية يومية دقيقة، نواصل عرض أحدث الأسعار لمساعدة القراء في متابعة تطورات السوق. جاءت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم كما يلي:

أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في الأسواق

أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في الأسواق

أسعار الجبن :

- الجبن الأبيض: 136.31 جنيه/كجم

- الجبن الرومي: 250.62 جنيه/كجم

- المسلى الصناعي: 87.11 جنيه/كجم

- المسلى البلدي: 287.12 جنيه/كجم

- الزبدة البقري المزارع: 176.18 جنيه/كجم

- الجبنة البيضاء (الثلاجة): 126.68 جنيه/كجم

- الجبنة البيضاء (الاسطنبولي): 143.21 جنيه/كجم (انخفاض 3.08 جنيه)

- الجبن الشيدر: 252.12 جنيه/كجم

أسعار الألبان :

- اللبن المجفف البودرة: 152.4 جنيه/كجم

- اللبن المعبأ: 41.22 جنيه/لتر

- اللبن السائب: 29.2 جنيه/كجم

أسعار الزبادي في السوق:

- زبادي طبيعي من إنتاج جهينة (105 جرام): 37 جنيهًا مقابل 6 علب.

- زبادي بالفراولة من جهينة (105 جرام): 44 جنيهًا مقابل 6 علب.

- زبادي بقطع التوت من جهينة (105 جرام): 9.25 جنيه للعلبة الواحدة.

- زبادي سادة من دانون (100 جرام): 50.95 جنيه مقابل 8 عبوات (بمعدل 6.36 جنيه للعبوة).

- زبادي طبيعي من المراعي (105 جرام): 65.95 جنيه مقابل 9+3 علب إضافية.

فوائد الزبادي :

ويمد الزبادي الجسم بالعديد من الفوائد الهامة أهمها تحسين الهضم وتعزيز جهاز المناعة و تقوية العظام والعضلات، وإدارة الوزن، كما أنه مفيد لصحة القلب.

كما أن الزبادي يعمل علي تحسين امتصاص المغذيات حيث يحتوي على إنزيمات تسهل امتصاص العناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن ، مما يسهل على الجسم الاستفادة من الأطعمة الأخرى المستهلكة.

أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الخميس 29 أغسطس 2024 في الأسواق

فوائد منتجات الألبان وأهميتها لصحة الجسم

تعتبر منتجات الألبان من المكونات الغذائية الأساسية في نظامنا الغذائي، حيث تحتوي على العديد من العناصر الضرورية لصحة الجسم مثل الحليب، الزبادي، الجبن، والزبدة.

1. غنية بالكالسيوم : تُعتبر منتجات الألبان من أهم مصادر الكالسيوم الذي يلعب دورًا حيويًا في صحة العظام والأسنان.

2. غنية بالبروتين : تحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري لبناء العضلات وتقوية الجهاز المناعي.

3. غنية بالفيتامينات والمعادن : تتضمن فيتامينات مثل A وD وB12، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم.

4. تحسن صحة الجهاز الهضمي : يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

5. تعزز صحة العظام والأسنان .

6. تساهم في بناء العضلات .

7. تقوي الجهاز المناعي .

8.تحسن صحة الجهاز الهضمي .

9. تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب .

10. تخفض من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

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