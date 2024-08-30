خد فكرة.. أسعار الألبان ومشتقاتها اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 بالسوق المحلي

أسعار الألبان ومشتقاتها اليوم .. تتابع ربات البيوت باستمرار أسعار الألبان ومشتقاتها، وقد سجلت اليوم الجمعة 30 أغسطس 2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، مع تفاوت طفيف في اسعار الألبان ومشتقاتها وفقًا لكل منطقة سكنية.

يوفر موقع «الموجز» تحديثات دورية ودقيقة لأحدث أسعار الألبان في الأسواق المصرية، لضمان تقديم المعلومات الموثوقة للقراء.

أسعار الجبن :

- الجبن الأبيض: 136.31 جنيه/كجم

- الجبن الرومي: 250.62 جنيه/كجم

- المسلى الصناعي: 87.11 جنيه/كجم

- المسلى البلدي: 287.12 جنيه/كجم

- الزبدة البقري المزارع: 176.18 جنيه/كجم

- الجبنة البيضاء (الثلاجة): 126.68 جنيه/كجم

- الجبنة البيضاء (الاسطنبولي): 143.21 جنيه/كجم (انخفاض 3.08 جنيه)

- الجبن الشيدر: 252.12 جنيه/كجم

أسعار الألبان :

- اللبن المجفف البودرة: 152.4 جنيه/كجم

- اللبن المعبأ: 41.22 جنيه/لتر

- اللبن السائب: 29.2 جنيه/كجم

أسعار الزبادي في السوق:

- زبادي طبيعي من إنتاج جهينة (105 جرام): 37 جنيهًا مقابل 6 علب.

- زبادي بالفراولة من جهينة (105 جرام): 44 جنيهًا مقابل 6 علب.

- زبادي بقطع التوت من جهينة (105 جرام): 9.25 جنيه للعلبة الواحدة.

- زبادي سادة من دانون (100 جرام): 50.95 جنيه مقابل 8 عبوات (بمعدل 6.36 جنيه للعبوة).

- زبادي طبيعي من المراعي (105 جرام): 65.95 جنيه مقابل 9+3 علب إضافية.

فوائد الزبادي :

ويمد الزبادي الجسم بالعديد من الفوائد الهامة أهمها تحسين الهضم وتعزيز جهاز المناعة و تقوية العظام والعضلات، وإدارة الوزن، كما أنه مفيد لصحة القلب.

كما أن الزبادي يعمل علي تحسين امتصاص المغذيات حيث يحتوي على إنزيمات تسهل امتصاص العناصر الغذائية المختلفة مثل الفيتامينات والمعادن ، مما يسهل على الجسم الاستفادة من الأطعمة الأخرى المستهلكة.

فوائد منتجات الألبان وأهميتها لصحة الجسم

تعتبر منتجات الألبان من المكونات الغذائية الأساسية في نظامنا الغذائي، حيث تحتوي على العديد من العناصر الضرورية لصحة الجسم مثل الحليب، الزبادي، الجبن، والزبدة.

1. غنية بالكالسيوم : تُعتبر منتجات الألبان من أهم مصادر الكالسيوم الذي يلعب دورًا حيويًا في صحة العظام والأسنان.

2. غنية بالبروتين : تحتوي على نسبة عالية من البروتين الضروري لبناء العضلات وتقوية الجهاز المناعي.

3. غنية بالفيتامينات والمعادن : تتضمن فيتامينات مثل A وD وB12، إضافة إلى البوتاسيوم والمغنيسيوم.

4. تحسن صحة الجهاز الهضمي : يحتوي الزبادي على بكتيريا نافعة تساهم في تحسين وظائف الجهاز الهضمي.

5. تعزز صحة العظام والأسنان .

6. تساهم في بناء العضلات .

7. تقوي الجهاز المناعي .

8.تحسن صحة الجهاز الهضمي .

9. تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

10. تخفض من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

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