لافارچ مصر تختتم أبرز الفعاليات لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الأخضر

دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الأخضر.. أعلنت شركة لافارچ مصر، عضو مجموعة هولسيم العالمية والرائدة في صناعة مواد البناء المبتكرة والمستدامة، عن اختتام أبرز الفعاليات المتخصصة التي استضافتها القاهرة خلال شهر يونيو الماضي، وهما: القمة الدولية للاستدامة لعام 2025، والمؤتمر الدولي للمواد الأسمنتية والتقنيات والتجارة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد نُظمت الفعاليتان لأول مرة في مصر والمنطقة من قِبل شركة إندستري لينك الأوروبية، المتخصصة في تنظيم المؤتمرات رفيعة المستوى، حيث شكّلتا منصتين استراتيجيتين لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية، ودفع التحول الأخضر في قطاع البناء، وتعزيز الابتكار في صناعة الأسمنت.

دعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية والتحول الأخضر

الموجز ينقل التفاصيل حيث تأتي هذه المشاركة في إطار استراتيجية مجموعة هولسيم العالمية "NextGen Growth 2030"، والتي تُركز على تسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات من خلال الابتكار الصناعي، وتكامل معايير الاستدامة في مختلف مراحل الإنتاج، وتعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المناخية على المستويين الإقليمي والدولي.

وانطلاقًا من هذه الرؤية، تواصل شركة لافارچ مصر التزامها بدعم التحول الأخضر في قطاع البناء، من خلال تقديم حلول بناء مستدامة، وتطوير منتجات منخفضة الانبعاثات، وتنفيذ مبادرات بيئية ومجتمعية فعّالة، وتسعى الشركة إلى دمج مبادئ الاستدامة، والحوكمة، والابتكار في مختلف عملياتها التشغيلية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

أهمية تقارير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة

وقد جمعت الفعاليات نخبة من صناع السياسات، صناع القرار، قادة القطاع، والخبراء المتخصصين في البيئة لرسم خارطة طريق موحدة لدفع التحول الأخضر، حيث تم التأكيد على أهمية تقارير الإستدامة البيئية والإجتماعية والحوكمة (ESG) التي تتسم بالشفافية، والتي يتم إجراؤها على أعلى مستوى، باعتبارها ضرورة مُلحة وليست مبادرة اختيارية.

وقامت شركة لافارچ مصر خلال مشاركتها في الفعاليات، بتسليط الضوء على كيفية دمج معايير ESG عبر مختلف عملياتها، بما يعزز ثقة الأطراف المعنية، ويُحسّن الأداء، مع التزام واضح بخفض الانبعاثات الكربونية.

تقليل الاعتماد على المواد التقليدية وتوسيع استخدام البدائل منخفضة الكربون

ثمن المؤتمر الخطوات الجادة من أجل زيادة إعتمادات مواد البناء الصديقة للبيئة، باعتبارها خطوة جوهرية لتقليل الاعتماد على المواد التقليدية وتوسيع استخدام البدائل منخفضة الكربون، دعمًا للأهداف المناخية لمصر، كما جددت شركة لافارچ مصر التزامها بالعمل مع كافة الأطراف المعنية لإطلاق الإمكانات الكاملة لمواد البناء المستدام.

وسلطت الفعاليات الضوء على أهمية التعاون بين قطاع البناء والجامعات، لتطوير واستخدام المواد الخام الصديقة للبيئة، بما يسهم في سد الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، وتعزيز الشراكات بين كافة الأطراف دعما لأهداف التنمية المستدامة الأممية.

زيادة المعالجة للمخلفات كوقود بديل

وعلى صعيدٍ آخر، أكدت شركة لافارﭺ مصر أهمية تعزيز جهود الاقتصاد الدائري، مع التزام القطاع بزيادة المعالجة للمخلفات كوقود بديل ، بما يحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ويسهم في تحقيق أهداف إدارة النفايات في مصر، كما يشهد القطاع تسارعًا في تبني الحلول الرقمية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يشمل تشغيل المصانع الذكية وتقنيات الصيانة التنبؤية لتحسين كفاءة الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتسريع إنتاج الأسمنت الأخضر.

ومن خلال رعايتها ومساهماتها الاستراتيجية، أكدت شركة لافارﭺ مصر ، عضو مجموعة هولسيم العالمية، دورها الريادي في رفع كفاءة قطاع البناء ليصبح أكثر مرونة وشمولاً ومسؤولية تجاه البيئة، كما تواصل الشركة التزامها بتعزيز الحوار الفعّال، ودعم الخطوات الجادة للتحول الأخضر للقطاع وبيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات في مصر.

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