هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب اليوم.. وتراجع عالمي يؤثر على السوق المحلي

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأحد 27 يوليو 2025، بالتزامن مع انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميًا، ما انعكس على سعر الجنيه الذهب والعيارات المختلفة في محلات الصاغة.

وبحسب آخر تحديثات السوق، يرصد موقع الموجز حركة الأسعار والتي جاءت كالتالي:



سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد

سجل سعر الجنيه الذهب تراجعًا كبيرًا ليصل إلى 37,000 جنيه، مقابل 37,200 جنيه في تعاملات أمس، مع العلم أن السعر لا يشمل المصنعية، التي قد تبدأ من 300 جنيه وتختلف حسب نوع المشغولات الذهبية.



أسعار الذهب اليوم في مصر دون المصنعية

عيار 21 (الأكثر تداولًا):

4625 جنيهًا للجرام

عيار 24 (الأعلى نقاءً):

5286 جنيهًا للجرام

عيار 18 (الأقل سعرًا):

3964 جنيهًا للجرام

كيف تُحسب مصنعية الذهب في مصر؟

تُعد المصنعية هي القيمة المضافة لسعر الذهب الخام، وتشمل تكاليف التصنيع والدمغة والضريبة. وتختلف من محل صاغة لآخر بحسب التصميم وطريقة الصياغة. لذلك، من الضروري معرفة سعر "الذهب على الشاشة" – أي السعر دون مصنعية – ثم مقارنة السعر النهائي لتحديد الفرق بدقة.



-معادلة احتساب السعر النهائي للذهب:

السعر النهائي = (سعر الذهب + المصنعية + ربح التاجر) × الوزن + ضريبة القيمة المضافة

وبحسب الاتفاق بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب، تبلغ ضريبة القيمة المضافة 14% فقط من قيمة المصنعية، وليس من إجمالي سعر الذهب.



-نصائح مهمة قبل الشراء:

تأكد من متابعة الأسعار من مصادر موثوقة يوميًا.

اسأل عن سعر الذهب "على الشاشة" قبل احتساب المصنعية.

تحقق من الدمغة واطلب فاتورة مفصلة توضح السعر والمصنعية والضريبة.



تراجع أسعار الذهب اليوم يمنح فرصة للمقبلين على الشراء، لكن الوعي بتفاصيل المصنعية والضريبة أمر ضروري لتجنب أي خداع عند الشراء من محلات الصاغة.

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