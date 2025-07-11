المعدن الأصفر بكام.. سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم في مصر.. في ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة، أصبح من الضروري متابعة سعر الذهب بشكل يومي لمعرفة اتجاهات السوق، سواء كنت ترغب في الشراء أو البيع أو حتى الاستثمار طويل الأجل.

وتُقدم العديد من المنصات الإلكترونية والمواقع الإخبارية تحديثات دورية لأسعار الذهب، ما يجعل الوصول إلى المعلومات أسهل وأسرع.

سعر الذهب اليوم في مصر

ولهذا نعلم جيدًا أن سعر الذهب اليوم في مصر هو خيارًا مفضلًا للعديد من المشترين الراغبين في شراء مجوهرات جميلة ومتينة للاستخدام اليومي، كما أن البعض يفضل الاستثمار في عيار 18 نظرًا لانخفاض سعره مقارنة بالعيارات الأخرى، مما يتيح فرصة شراء كميات أكبر.

اليوم، يُعتبر سعر عيار 21 من المؤشرات التي تعكس حالة السوق، حيث يُساهم في تحديد توجهات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، كما أن متابعة سعر الذهب عيار 18 في مصر تعد خطوة أساسية لأي شخص مهتم بهذا القطاع، سواء للاقتناء الشخصي أو لأغراض استثمارية.

ومع بداية صباح اليوم الجمعة الموافق11-7-2025، وقبل عودة العمل بالبنوك والمؤسسات الحكومية في الثامنة صباحًا فيد سيطر الثبات النسبي على سعر الذهب اليوم في مصر عيار 21 الآن إذ يعد الموضوعات الاقتصادية الهامة الذي يهم الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في شراء أو بيع الذهب سواء لأغراض استثمارية أو للاقتناء الشخصي.

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

ويعد سعر الذهب في مصر فرصة لإعادة التفكير في الاستراتيجيات الاستثمارية، سواء للمدخرين أو للمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

الموجز يتناول عبر التقرير التالي آخر مستجدات طرأت على سعر الذهب اليوم مع بداية تعاملات الجمعة الموافق 11-7-2025 حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر كالتالي:

سعر الذهب اليوم ببداية التعاملات

سعر الذهب عيار 24 في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن بدون مصنعية، 5280 جنيها لشراء الجرام، و5257 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 في مصر الآن

كما سجل سعر الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة، 4620 جنيها للشراء، و4600 جنيه للبيع، قبل احتساب الضريبة والمصنعية خلال التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 22 اليوم الجمعة بدون مصنعية، 4840 جنيها للشراء، و4819 جنيها للبيع، خلال التعاملات الصباحية.

سعر الذهب عيار 18 في مصر

سعر الذهب عيار 18 بدون سعر المصنعية بالسوق المحلية اليوم الجمعة، 3960 جنيها للشراء، و3943 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 اليوم الجمعة قبل احتساب المصنعية أو الدمغة، 3080 جنيها للشراء، و3066 جنيها للبيع خلال التعاملات الصباحية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب عيار 21 في مصر اليوم الجمعة، ويزن 8 جرامات، إلى 36 ألفا و960 جنيها جنيه للشراء، و36 ألفا و800 جنيه للبيع، قبل احتساب سعري المصنعية أو الدمغة.

سعر أونصة الذهب عالميا

وتداول سعر أونصة الذهب عالميا في بورصات المعادن الثمينة اليوم الجمعة، وتزن 31.1 جرام من عيار 24 النقي الخالص، عند مستويات 3324 دولارا للشراء، و3323.5 دولار للبيع، متراجعا 31 دولارا مقارنة ببداية التعاملات.

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