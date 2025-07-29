روساتوم تجمع أكثر من 3000 طالب بأولمبياد «الطاقة الدقيقة» بالإسكندرية

أولمبياد الطاقة الدقيقة بالإسكندرية.. استضافت مدينة الإسكندرية في الفترة من 26 إلى 28 يوليو 2025 المرحلة النهائية من أولمبياد "الطاقة الدقيقة"، وهي مبادرة تعليمية كبرى تنظمها شركة روساتوم.

وقد شارك فيها أكثر من 3000 طالب من طلاب المدارس والجامعات في المناطق المحيطة بمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية في التصفيات التمهيدية، فيما مثّل أكثر من 600 طالب من 20 مؤسسة تعليمية رائدة المرحلة النهائية للمسابقة.

تحفيز شباب مصر على التفاعل مع مجالات العلوم والتكنولوجيا

الموجز يعرض التفاصيل حيث أقيمت الفعاليات الختامية في مركز الأنفوشي الثقافي التاريخي، والذي يتميز بمزيج من الطابع المعماري الأصيل وسهولة الوصول اليه، مما جعله موقعًا مثاليًا لتحفيز شباب مصر على التفاعل مع مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وتنافس المشاركون في عدة مجالات علمية، حيث خاض طلاب الجامعات تحديات متقدمة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، بينما خضع طلاب المدارس لاختبار شامل في العلوم الطبيعية، كما شملت المسابقة منافسات جماعية في مجال الهندسة اختبرت مهارات حل المشكلات والإبداع والعمل الجماعي — وهي صفات أساسية لقوة العمل المستقبلية في قطاع الطاقة المتنامي بمصر.

تحفيز شباب مصر على التفاعل مع مجالات العلوم والتكنولوجيا

وقد صرح مراد أصلانوف مدير مكتب روساتوم في مصر: "في روساتوم، نحن لا نبني فقط محطات طاقة نووية حديثة باستخدام تكنولوجيات متقدمة تضمن السلامة والكفاءة — بل نحن أيضًا مؤسسة قائمة على المعرفة."

بناء القدرات والتنمية الفكرية

وأضاف أصلانوف: "ننفذ كل عام مئات المشاريع التعليمية في جميع أنحاء العالم في مجالات العلوم والتكنولوجيا وبناء القدرات والتنمية الفكرية، ومن الطبيعي أن ننقل أفضل هذه النماذج إلى أصدقائنا في مصر."

ومن جانبها، صرّحت نينا ديمينتسوفا، رئيسة قطاع الاتصالات بشركة أتوم ستروي إكسبورت: "توفر الأولمبياد فرصة حقيقية لإشراك الشباب في مجالات المعرفة العلمية والهندسية، وتساعد الأطفال الموهوبين على إبراز قدراتهم ووضع الأساس لتقدمهم المهني المستقبلي، وإذا أردنا إعداد كوادر مؤهلة للمستقبل، فيجب أن نبدأ الآن من خلال تحفيزهم وإلهامهم ودعم أولئك الذين يخطون خطواتهم الأولى في مجالات العلوم والتكنولوجيا."

تحفيز شباب مصر على التفاعل مع مجالات العلوم والتكنولوجيا

أهمية المبادرات في إعداد كوادر عالية الكفاءة لصناعة الطاقة النووية

كما توجه ألكسندر ناخابوف، نائب رئيس قسم الفيزياء والتكنولوجيا النووية في معهد أوبنينسك للطاقة الذرية (OINPE MEPhI)، بكلمة إلى المتأهلين للنهائي، مشيرًا إلى أهمية هذه المبادرات في إعداد كوادر عالية الكفاءة لصناعة الطاقة النووية.

وقال: "أظهرت سلسلة أولمبياد STEM في مصر مستوى عالٍ من تأهيل الطلاب، حيث نجح الفائزون في حل معظم مسائل الرياضيات والكيمياء، أما الفيزياء فكانت أكثر تعقيدًا، لكن هذا يشير إلى إمكانات كبيرة للتطوير المستقبلي ، ومن المهم أن يركز الشباب على مجموعة واسعة من الوظائف في المستقبل مثل العمل في الصناعة النووية، والتعليم في مجال الطاقة النووية الروسية من خلال البرامج المشتركة مع الجامعات المصرية".

تحفيز شباب مصر على التفاعل مع مجالات العلوم والتكنولوجيا

كما جاءت نتائج أولمبياد عام 2025 كالتالي: على مستوى المدارس فاز محمد طارق كاشف (كلية سان مارك)، وفي الرياضيات فازت فاطمة مسعد السيد (جامعة الإسكندرية)، وفي الفيزياء عمر خالد الشاذلي (الجامعة المصرية اليابانية)، وفي الكيمياء محمد سمير جوهر (جامعة الإسكندرية). أما جائزة المسابقة الجماعية في الهندسة فقد ذهبت لفريق كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الإسكندرية.

وتهدف أولمبياد "الطاقة الدقيقة" إلى تشجيع الشباب على اختيار المسارات المهنية في الهندسة والعلوم، واكتشاف المواهب الواعدة، وتطوير التعليم في مجالات العلوم الطبيعية وتعزيز التفكير الهندسي. ينظم هذه الفعالية شركة أتوم ستروي إكسبورت، التابعة للقطاع الهندسي في مؤسسة روساتوم الحكومية، بالتعاون مع منظمة " ANO Energy of the Future" ، ومعهد أوبنينسك للطاقة الذرية التابع لمعهد موسكو للهندسة الفيزيائية (MEPhI).

تحفيز شباب مصر على التفاعل مع مجالات العلوم والتكنولوجيا

من خلال بناء محطة الضبعة النووية، وهي أول منشأة نووية في مصر، لا تكتفي روساتوم بتقديم تكنولوجيات متقدمة، بل تعمل أيضًا على ترسيخ الأسس اللازمة لتطوير الصناعة عالية التقنية في البلاد، ويجري ذلك من خلال تدريب الكوادر، ونقل الخبرات، ودعم المبادرات العلمية والتعليمية. لتساعد روساتوم مصر على إعداد جيل من المتخصصين القادرين على قيادة التنمية المستدامة للبرنامج النووي الوطني والمجالات الابتكارية المرتبطة به.

مشروع محطة الضبعة النووية

وتُعد محطة الضبعة أول محطة للطاقة النووية في مصر، ويجري إنشاؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي للبلاد، على بُعد حوالي 300 كيلومتر من القاهرة، وتضم المحطة أربع وحدات طاقة، بقدرة 1200 ميجا وات لكل وحدة، ومجهزة بمفاعلات روسية من طراز VVER-1200، وهي مفاعلات ضغط ماء من الجيل الثالث الحديث ،التي أثبتت كفاءتها من خلال التشغيل الناجح في محطات مرجعية حول العالم.

تحفيز شباب مصر على التفاعل مع مجالات العلوم والتكنولوجيا

اقرأ أيضًا:

رئيس روساتوم يلتقي نائب رئيس وزراء ماليزيا بموسكو للتعاون في الطاقة النووية

روساتوم: روسيا ومالي توقّعان اتفاقًا للتعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية