مدبولي: حان الوقت ليشعر المواطن بانخفاض الأسعار بعد تراجع الدولار

خطة حكومية عاجلة لمواجهة ارتفاع الأسعار بعد انخفاض الدولار

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات فورية لضمان انعكاس تراجع الدولار أمام الجنيه على الأسعار في الأسواق.

وخلال اجتماع حكومي موسع، شدد مدبولي على أن المواطن المصري يجب أن يلمس انخفاضًا حقيقيًا ومستدامًا في أسعار السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الدولة وفرت الظروف الاقتصادية المناسبة لذلك بعد سلسلة من الإصلاحات الصعبة خلال السنوات الماضية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

اجتماع مرتقب مع الغرف التجارية

أعلن مدبولي أن اتحاد الغرف التجارية سيعرض خطة عاجلة بنهاية الأسبوع المقبل لخفض الأسعار وضبط الأسواق، وأوضح أن الحكومة ستدعم هذه الخطة بكل السبل لضمان تنفيذها بشكل سريع وفعال، مشيرًا إلى أن التنسيق مع التجار والمستوردين والمصنعين سيكون أولوية قصوى.

المواطن المستفيد الأول من الإصلاحات الاقتصادية

قال رئيس الوزراء: "نريد أن يشعر المواطن بثمار الإصلاح الاقتصادي على أرض الواقع، خاصة في السلع الأساسية والمنتجات اليومية التي تمس حياة الأسر المصرية بشكل مباشر"

وأضاف أن الهدف هو تحقيق توازن في الأسواق يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويمنحهم إحساسًا حقيقيًا بالتحسن المعيشي بعد سنوات من الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

دعم حكومي لتذليل العقبات أمام التجار

أوضح مدبولي أن الحكومة ستتابع عن كثب آليات تنفيذ خطة الغرف التجارية، مؤكداً أنها ستعمل على إزالة أي معوقات تواجه التجار والمستوردين والمصنعين، بما يسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج والتوريد، وبالتالي انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية.

تحسن سعر الصرف بوابة لضبط الأسواق

شهدت الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما اعتبره رئيس الوزراء مؤشرًا إيجابيًا يساعد في خفض تكاليف استيراد السلع والمواد الخام، وبالتالي خلق بيئة مواتية لخفض الأسعار بشكل تدريجي ومستدام.

متابعة يومية للأسواق وتوفير المعلومات للمواطنين

أكد مدبولي أن الحكومة لن تكتفي بالإعلان عن الخطط، بل ستتابع يوميًا الأوضاع في الأسواق، مع توفير بيانات دقيقة للمواطنين حول أسعار السلع الأساسية. كما شدد على أهمية الشفافية والتعاون مع مختلف الجهات لضمان وصول التخفيضات إلى المستهلك النهائي.

رسالة طمأنة للمواطنين

اختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة قائلاً: "بدأنا مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي، ونعمل على أن ينعكس ذلك مباشرة في حياة كل مواطن مصري. الفترة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة السعرية"

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