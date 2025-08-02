محتوى خادش وأرباح مشبوهة.. أسرار سقوط أم مكة وسوزي الأردنية وآخرين

سقوط مملكة البلوجرز على التيك توك.. تهم خطيرة تحاصر أم مكة وسوزي الأردنية ومداهم وآخرين

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة عقب سلسلة من الضبطيات الأمنية لعدد من مشاهير تيك توك، بينهم: "أم مكة"، "سوزي الأردنية"، "أم سجدة"، و"مداهم"، إضافة إلى بلوجر ادعت زورًا أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، البلاغات المقدمة ضدهم تضمنت اتهامات ببث محتوى خادش للحياء، ومخالف للتقاليد، والسعي وراء أرباح غير مشروعة عبر المنصات الرقمية، ويرصد الموجز التفاصيل.

القبض على سوزي الأردنية في القاهرة الجديدة

الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط "سوزي الأردنية" داخل شقتها بالقاهرة الجديدة، بعد ورود بلاغات متعددة تتهمها ببث مقاطع مرئية مليئة بإيحاءات غير لائقة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واقتيادها للتحقيق.

أم مكة تتصدر المشهد.. رحلة من الفسيخ إلى قاعة التحقيق

بدأت "أم مكة" نشاطها في عام 2022 عبر مقاطع مصورة تروّج فيها لبيع الفسيخ والسردين، لكن شهرتها السريعة رافقتها بلاغات اتهمتها باستخدام ألفاظ مبتذلة لجذب المتابعين، ما جعلها في قلب الأزمة.

حلقة تلفزيونية تفضح المستور وتبدأ التحقيقات

الأوضاع تفاقمت عقب مشاركتها في حلقة مع الإعلامية علا شوشة بمدينة الإنتاج الإعلامي، حيث نشبت مشادة كلامية حادة تسببت في استدعاء الشرطة وتحرير محضر ضدها بعد رفضها مغادرة الاستوديو وتلفظها بعبارات غير لائقة.

الشرطة تتدخل في مدينة الإنتاج الإعلامي

قوة أمنية انتقلت فورًا إلى موقع التصوير بعد البلاغ بوقوع مشاجرة، وتم التحفظ على "أم مكة" وأطراف أخرى. وأكدت مصادر أمنية أن الفيديوهات الموثقة عززت موقف الاتهامات المقدمة ضدها سابقًا.

الزوج أيضًا في الصورة.. مفاجأة داخل قسم الشرطة

أثناء تواجد زوج "أم مكة" لدعمها في التحقيقات، كشفت الأجهزة الأمنية عن صدور حكم قضائي بحقه، ما أدى لاقتياده هو الآخر، وهو ما زاد من الجدل حول طبيعة نشاط الأسرة ومصادر دخلها.

التحقيقات تكشف مصدر الدخل المشبوه

أظهرت التحقيقات الأولية أن "أم مكة" كانت تبث مقاطع يومية يتخللها ألفاظ صادمة وإيحاءات، بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح عبر تيك توك. وقدمت جهات قانونية شكاوى رسمية مؤكدة أن ما تبثه يسيء للقيم المجتمعية.

سوزي الأردنية ليست وحدها.. "أم سجدة" تسقط أيضًا

"أم سجدة"، بلوجر أخرى معروفة بمحتواها الشعبي، ضبطت بعد بث مقاطع مرئية وصفتها التحقيقات بأنها تحمل إيحاءات. وأقرت خلال التحقيق بسعيها وراء جذب المتابعين لتحقيق أرباح مالية.

بلاغات إلكترونية واتهامات بإساءة استخدام السوشيال ميديا

وزارة الداخلية أوضحت أن الضبطيات جاءت عقب تحقيقات موسعة، كشفت استخدام البلوجرز لمواقع التواصل في غير أهدافها المشروعة، مع اعتراف المقبوض عليهن بأن هدفهن الأساسي كان رفع نسب المشاهدة وجني الأرباح.

مداهم في قبضة الأمن

ألقي القبض على البلوجر "مداهم" بالقاهرة الجديدة بعد بلاغات تتهمه ببث محتوى منافيًا للآداب. وتم اقتياده لقسم الشرطة لبدء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليه.

بنت الرئيس مبارك

ضبطت الأجهزة الأمنية بلوجر عُرفت بلقب "بنت الرئيس"، بعد اتهامها بترويج شائعات خطيرة بينها الإتجار بالأعضاء البشرية والتشهير بالفنانة وفاء عامر، والتحقيقات أكدت اعترافها بالكذب بهدف زيادة المشاهدات والأرباح.

بطلة فيديو اللي محتاج رخصة يكلمني

قررت النيابة حبس بلوجر نشرت مقطع فيديو زعمت خلاله قدرتها على إنهاء إجراءات تراخيص القيادة، واعترفت خلال التحقيقات أن هدفها كان جذب التفاعل وتحقيق أرباح مادية.

علياء قمرون في قبضة الأمن

ألقت وزارة الداخلية القبض على البلوجر "علياء قمرون" بعد بلاغات تتهمها ببث محتوى خادش للحياء عبر تيك توك، ليضاف اسمها إلى قائمة البلوجرز الموقوفين.

هؤلاء لا يمثلون المرأة المصرية

وفي تعليق رسمي، قال الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، من وزارة الأوقاف، إن هذه النماذج لا تمثل المرأة المصرية التي عُرفت بالأخلاق والفضيلة، مشيدًا بجهود الدولة في ضبط المحتوى المنشور وتنقية المنصات من المواد المخالفة للقيم الدينية والمجتمعية.

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