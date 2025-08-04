رئيس الوزراء يكلف صباح مشالي بوضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لوزارة الكهرباء

وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لوزارة الكهرباء.. نشرت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإسناد مهام الإشراف على وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة للمهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بجانب عملها.

وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لوزارة الكهرباء

الموجز ينقل تفاصيل قرار رئيس الوزراء للمهندسة صباح مشالي بوضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لوزارة الكهرباء.

وجاء مصر القرار كالتالي:

تتولى المهندسة صباح محمد عبد اللطيف مثالي - نائب وزير الكهرباء والطاقة لطاقة المتجددة، في إطار اختصاصات الوزارة، مباشرة الاختصاصات الآتية:

- متابعة أداء الهيئات التابعة وشركات نقل وتوزيع الكهرباء.

وضع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لوزارة الكهرباء

- الإشراف على وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة.

-وضع البرامج التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وفقا لتكليفات الوزير.

- الاشراف على منظومة ترشيد الطاقة وكفاءة استخدامها في جمهورية مصر العربية.

- التنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات والجهات ذات الصلة لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع هذه الجهات .

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