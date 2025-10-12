هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحتفل بتكريم أبناء العاملين المتفوقين

تكريم أبناء العاملين المتفوقين.. نظّمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم الأربعاء الموافق ٨ أكتوبر 2025، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، احتفالًا رسميًا لتكريم نخبة متميزة من أبناء العاملين الذين حققوا تفوقًا دراسيًا بارزًا خلال العام الدراسي الماضي 2024-2025، وذلك بحضور الدكتور شريف حلمي – رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء – وعدد من قيادات الهيئة والعاملين وأسرهم.

وفي كلمته خلال الحفل، عبّر الدكتور شريف حلمي عن سعادته واعتزازه بهذا اللقاء الذي يعكس روح الانتماء ويكرّس لقيم العلم والاجتهاد، مشيدًا بأهمية دور الأسرة في دعم مسيرة أبنائها التعليمية، ومؤكدًا أن نجاح الأبناء هو امتداد طبيعي لقيم التفاني والمسؤولية التي يتحلى بها أولياء الأمور من العاملين والعاملات بالهيئة.

الموجز ينقل التفاصيل إذ أشار إلى أن هيئة المحطات النووية تنظر إلى الإنسان باعتباره محور التطوير وأساس النهضة، وتؤمن بأن الاستثمار في التعليم وبناء العقول هو حجر الزاوية لأي نهضة علمية مستدامة، لا سيما في قطاع استراتيجي كمجال الطاقة النووية.

وقد وجّه تحية تقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز؛ من أولياء الأمور والمعلمين، معربًا عن أمله في أن يواصل هؤلاء الطلبة مسيرتهم بنجاح ليكونوا روّاد المستقبل وقادة الغد.

