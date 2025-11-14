الهام عبد البديع تعود للأضواء بإطلالة ساحرة على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي الـ46

تألقت الفنانة الهام عبد البديع على السجادة الحمراء بعد خبر انعزالها الفن خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته السادسة والأربعين، بعد غياب طويل عن الأضواء أثار تساؤلات واسعة حول مستقبلها الفني، ويرصد الموجز التفاصيل.

فستان نبيذي ملكي للهام عبد البديع يجمع بين الأناقة والرقي

اختارت الهام عبد البديع فستانًا باللون النبيذي الداكن بتصميم ملكي أنيق يبرز جمالها ويمنحها حضورًا فخمًا، نسّقت مع الفستان تسريحة شعر مموجة منسدلة على الكتفين ولمسات مكياج ناعمة، مع إكسسوارات بسيطة تزيد من رونق الإطلالة دون مبالغة، ما جعلها محط اهتمام المصورين والجمهور.

تفاصيل صغيرة تصنع الفارق في إطلالة الهام عبد البديع

وأكملت الهام عبد البديع إطلالتها بحقيبة صغيرة ذهبية وأقراط متناسقة مع لون الفستان، ما منحها حضورًا لافتًا على السجادة الحمراء، وأشاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بجمالها وأناقتها، معتبرين أن ظهورها أعاد التألق إلى حضورها الفني.

الهام عبد البديع تنفي اعتزالها وتكشف عن عمل جديد

وأكدت الهام عبد البديع خلال تواجدها بالمهرجان أنها لم تعتزل التمثيل، وكشفت عن استعدادها للمشاركة في مسلسل درامي خلال رمضان 2026، ما يضع حداً للشائعات التي طالت مستقبلها الفني ويؤكد عودتها القوية للأضواء.

مهرجان القاهرة.. منصة للفن والثقافة

يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من أبرز المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، ومعتمد من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF)، تأسس المهرجان عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، مع التركيز على الجمع بين البعد الفني والمهني لتعزيز حضور السينما العربية على المستوى الدولي.