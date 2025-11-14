بإطلالة جريئة وغريبة.. حسناء سيف الدين تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي

حسناء سيف الدين تخطف الأنظار بإطلالة جرئية في افتتاح مهرجان القاهرة

بالأخضر على السجادة الحمراء.. حسناء سيف الدين تتألق بفستان جريء فى القاهرة السينمائى

ظهور حسناء سيف الدين في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

ظهرت الفنانة حسناء سيف الدين على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ 46 بإطلالة ملفتة وجرئية، خطفت الأنظار بسبب تصميمات الفستان، ويرصد الموجز التفاصيل.

وكرم مهرجان القاهرة فى دورته هذا العام برئاسة الفنان الكبير حسين فهمى، النجم خالد النبوى والمخرج الكبير محمد عبد العزيز.

إطلالة حسناء سيف الدين

وظهرت حسناء سيف الدين، بـ فستانًا أخضر لامعًا يخطف الأنظار، من تصميم مصممي الأزياء إسلام حشاد وإبراهيم حشاد، وتميز الفستان بتصميمه الجريء الذي تضمن ذيلًا طويلًا، وفتحة جانبية، وجزءًا شفافًا عند منطقة البطن، كما أبدع الماكيير كمال حسين في عمل مكياج "سموكي" قوي، مضيفًا لمسة فنية فوق العين بنفس درجة لون الفستان الأخضر، واعتمدت حسناء تسريحة ذيل الحصان المرفوعة، والتي قام بتنفيذها مصفف الشعر محمد مليجي لتتناسب مع تصميم الفستان.

أعمال حسناء سيف الدين الجديدة

تنتظر حسناء سيف الدين عرض مسلسلها الجديد "2 قهوة"، المقرر انطلاقه فى مطلع شهر ديسمبر على قنوات "DMC"، ومنصتي "Watch It" و "Yango Play".

أبطال مسلسل "2 قهوة"

المسلسل من بطولة أحمد فهمي و مرام علي ، محسن محيى الدين، مى القاضى، نانسى صلاح، حازم إيهاب، بسنت أبو باشا، إسماعيل فرغلى، أحمد الشامى، حسناء سيف الدين، باهر النويهى، معتز حسين، عمر رياض، كريم العمرى، أحمد عزيز، هبة الأباصيرى، بريهان أنور وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج عصام نصار وإنتاج أحمد عبد العاطى.

نشاط حسناء سيف الدين الفني في الغناء

وعلى صعيد الغناء، تستعد حسناء سيف الدين لطرح أغنية جديدة قريبًا، وذلك بعد النجاح الذي حققته آخر أغنياتها "ده هو يوم"، التي طرحتها خلال موسم الصيف الماضي.