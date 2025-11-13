مسلم يكشف أسرار أزماته ونجاحاته في "من قريب" مع نزار الفارس

مسلم يتحدث عن عودته لـ ليارا تامر وأحدث أعماله

مسلم يتحدث عن عودته لـ ليارا تامر وأحدث أعماله الفنية في برنامج نزار الفارس.

نزار الفارس يستضيف مسلم في حلقة جديدة

يستعد الإعلامي العراقي نزار الفارس لاستضافة مطرب المهرجانات مسلم في حلقة جديدة من برنامجه "من قريب" المذاع عبر قناة دجلة يوم الجمعة المقبل، حيث يُتوقع أن تكون الحلقة مليئة بالمفاجآت والكشف عن تفاصيل مثيرة حول مسيرته الفنية، ويرصد الموجز التفاصيل.

أزمات ونجاحات في مسيرة مسلم

وسيتناول مسلم خلال اللقاء أزمته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، ويكشف عن نجاحاته الأخيرة، بالإضافة إلى حقيقة عودته لـ ليارا تامر، وعدد من التفاصيل الفنية والشخصية التي تشغل جمهور متابعيه.

أبرز أغنيات مسلم الأخيرة

قدم مسلم مؤخرًا أغنية "السكة اللي تودي"، وأغنية "ديتو أنا بابا" مع المطربة بوسى، إضافةً إلى أغنية "شافوني غلط" من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع وميكس وماستر رامي المصري، وحققت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها.

تعاون مع أحمد الفيشاوي في أغنية دعائية

كما تعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية مهرجانات بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، قدموها كأغنية دعائية لفيلم "رهبة"، الفيلم من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم: أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، وتدور أحداثه في قالب كوميدي شعبي.

نجاحات متواصلة في ساحة المهرجانات

ويُذكر أن مسلم حقق نجاحات كبيرة بعدد من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور، مؤكداً مكانته في ساحة المهرجانات والفن الشعبي.

