بسنت النبراوي تتألق على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة

بسنت النبراوي تتألق بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء

تألّقت الفنانة بسنت النبراوي بإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والذي أُقيم مساء الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، بحضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما في مصر والعالم العربي، ويرصد الموجز التفاصيل.

انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ46

وانطلقت فعاليات المهرجان، الذي يُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في المنطقة، في الفترة من 12 حتى 21 نوفمبر الجاري، وسط أجواء احتفالية مميزة واهتمام واسع من وسائل الإعلام والجمهور.

حضور لافت وتألق النجوم

وخطفت بسنت النبراوي الأنظار بإطلالتها الراقية على السجادة الحمراء، حيث حرصت على اختيار إطلالة تجمع بين الأناقة والبساطة، لتكون واحدة من أبرز النجمات اللاتي لفتن الأنظار في حفل الافتتاح.

وشهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان تألق الفنانة بسنت النبراوي بإطلالاتها

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الفنان الكبير حسين فهمي رئيس المهرجان، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ومحمد طارق المدير الفني للمهرجان، والمخرج الكبير محمد عبد العزيز، وعدد من النجوم، منهم يسرا، لبلبة، محمود حميدة، خالد النبوي، أحمد السقا، خالد الصاوي.

كلمة حسين فهمي: مصر قادرة على صنع المعجزات

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني المصري، وصعد على المسرح الفنان الكبير حسين فهمي الذي رحب بالحضور وقال في كلمته: «نحتفل اليوم بافتتاح الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أتشرف برئاسته. إنّ مصر، بلد الفن والثقافة والتاريخ، تعيد اليوم صياغة حاضرها بخطوات أبنائها وجهودهم المخلصة، تلك الجهود التي تمنحنا جميعًا مشاعر صادقة بالفخر والسعادة والانتماء. إنّ مصر لم تنسَ يومًا أن تدعم أشقاءها، ولم تتخلَّ أبدًا عن واجبها الإنساني، ويظهر ذلك اليوم في دعمها لإخوتنا في السودان ولبنان، وفي تمسّكها التاريخي بالقضية الفلسطينية، حتى تُوِّجت جهودها باتفاقية شرم الشيخ لوقف العدوان على غزة».

وأضاف قائلًا: «مصر التي يشرّفها أبناؤها في مختلف المحافل الدولية، وآخرهم الدكتور خالد العناني، الأمين العام لمنظمة اليونسكو، والدكتور مينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الفاو، إلى جانب شباب منتخبنا الوطني الذين صعدوا إلى كأس العالم، والحفل المبهر لافتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أود بهذه المناسبة أن أوجّه تحية خاصة لصاحب فكرته، الفنان الكبير فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق».

إشادة بدور مصر في دعم القضايا العربية

وفي السياق ذاته، أكّد فهمي: «إنّ مصر دائمًا قادرة على صنع المعجزات، وقادرة بإرادتها وعملها أن تصنع لحظاتٍ استثنائية، لحظاتٍ سينمائيةً خالدةً في قصتنا… قصة سيدة البهاء، أم الدنيا مصر، التي تبدأ اليوم عصر النهضة؛ عصرًا جديدًا من الإبداع والنجاح والإنجاز، عصرًا بكم أنتم، عصرًا تكون فيه السينما جزءًا من مشروع وطنٍ ينهض بثقافته، وفنونه، وأحلامه».

وزير الثقافة يعلن افتتاح الدورة السادسة والأربعين للمهرجان

ودعا بعدها فهمي وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو لإعلان افتتاح الدورة السادسة والأربعين، الذي بدأ كلمته بالترحيب بالحاضرين من نجومَ ومبدعي الفن السابع، قائلا: "يتجدد اللقاء بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نحن اليوم في حضرة كاميرا السينما الساحرة، تلك الكاميرا التي تجعلنا ندخل عوالمَ كثيرة، وتمنحنا القدرة على أن نحيا ألفَ حياة. هي الساحرة التي تجمعنا وتوحدنا، توثّق وتُبدع مشاهدَ لا ينساها التاريخ".

استحضار قصة توت عنخ آمون كرمز للإبداع المصري

وأشار هنو "في لحظة فارقة من عمر الزمان، كان العالم على موعد مع قصة صيغت أحداثُها الواقعيةُ باقتدار، حيث كان «توت عنخ آمون» هو البطل، وكان الطفل «حسين عبد الرسول» هو المحرك الرئيس للأحداث، والشرارة التي قادت إلى اكتشاف غيّر وجه التاريخ، ورأى «هوارد كارتر» عبر طاقةٍ من نور ملامحَ الملك الذهبي، وما صنعته أنامل فنان مصري أبدع ونقش وخلّد لحظةً لم تُرصد مشاعرُها رغم توثيقها، لكن أحياها لاحقًا فنُّ السينما؛ ذلك الفن الذي أعاد إلى الخيال حياة، وللتاريخ حضورًا لا يزول".

المتحف المصري الكبير.. صرح يعيد تعريف معنى الخلود

وأضاف "اليوم، وبعد مئة وثلاثة أعوام، يأتي المتحف المصري الكبير ليعيد لتلك اللحظة مجدَها، وللخيال طاقته، وللحضارة المصرية صوتها. فيقف شاهدًا على عبقرية الإنسان المصري، وعلى قدرته الفريدة في أن يجعل من الحجر روحا، ومن الصورة خلودا. صرحٌ يعيد تعريف معنى الخلود، ويفتح أمام الفن والسينما أفقًا جديدًا للإلهام.

وأثق أن هذا الصرح العظيم سيكون بطلًا لعشرات القصص التي لم تُروَ بعد، قصصٍ ستولد من بين أروقته، وتستمد من عبق تاريخه ضوءها، لتبقى شاهدةً على عبقرية المصري عبر الزمان".

السينما مرآة لروح الأمة وذاكرتها

وتابع وزير الثقافة: "ستعيد كاميرا الفن السابع من جديد روايةَ فصول أخرى من ذاكرة الوطن. فكما أعادت للماضي بريقَه من خلال المتحف الكبير، ستُعيد للحاضر صورتَه المشرقة، تلك التي تجسّدت في شرم الشيخ، حين اجتمع قادةُ العالم بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان السلام هو البطل، والإنسان هو الهدف".

وأشار إلى أن "هناك آلاف القصص الواقعية تستحق أن تُرى وتُروى، وملايين الحكايات الإنسانية تنبض من قلب المعاناة في غزة، ومن رحم الأمل في أفريقيا، ومن الشرق والغرب، حيث تتقاطع المآسي بالأحلام، وتولد من الوجع، والألم، والخوف، والسعادة، والأمل، حكاياتٌ تُعيد للإنسان معناه، وللحياة صوتَها. كلها تتجسد عبر عدسات السينما، ذلك الفن الذي عشنا معه وعاش معنا، فصار مرآةً لروح الأمة وذاكرتِها، وجسرًا يصل بين شعوب الأرض بلغةٍ واحدة، هي لغةُ الجمال والإنسانية".

دعوة لاكتشاف الإنسان من خلال الفن السابع

واختتم هنو كلمته، قائلا: "اليوم، من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من قلب التاريخ والحضارة، ندعوكم أن تبحروا في عوالم السينما، أن تُعيدوا اكتشاف الإنسان فينا، وأن تجعلوا من الفن وعدًا جديدًا بالسلام، والحياة، والجمال. فالفن الحقيقي لا يُعرض على شاشةٍ فحسب، بل يُعرض في ضمير الإنسانية كلِّها".

وعد بنسخة استثنائية تُعلي من شأن الإنسان

ووعد وزير الثقافة ضيوف المهرجان بنسخة استثنائية من مهرجان مصر السينمائي العريق والمتجدد، مؤكدا أنها ستصبح نسخة تُعلي من شأن «الإنسان»، وتضعه في قلب القضية، من خلال أفلامٍ تحكي عن همومه وأحلامه.

اقرأ أيضًا:

بروفات مسلسل الست موناليزا تجمع مي عمر والمؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي



حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان محمد منير.. مصدر يحسم الجدل

