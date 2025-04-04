تجميد نشاط مسلم يقترب.. والنقابة توضح حقيقة التصالح مع المنتج السعودي

يواجه مطرب المهرجانات مسلم تطور جديد ضمن سلسلة الأزمات التي يواجهها، كشفت مصادر من داخل نقابة المهن الموسيقية تفاصيل مثيرة حول مستقبله الفني، مؤكدة أن التصالح الذي تم مؤخرًا بينه وبين المنتج السعودي سلطان الشن، لا يحمل أي تأثير على موقف النقابة من قراراتها الصارمة بشأنه، وأن الاتجاه السائد حاليًا داخل النقابة هو تجميد نشاطه الفني بالكامل.

يرصد الموجز أزمة مطرب المهرجانات مسلم حول تجميد نشاطه الفني.

النقابة تستعد لحسم مصير مسلم نهائيًا

أوضح المصدر أن نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، تستعد لعقد اجتماع موسع خلال الساعات المقبلة، يضم كافة أعضاء مجلس الإدارة لمناقشة إمكانية إصدار قرار رسمي بتجميد نشاط مسلم نهائيًا، وذلك استنادًا إلى تعدد الشكاوى التي وصلت إلى النقابة من متعهدي الحفلات والمنتجين بسبب إخلاله بالتعاقدات وعدم التزامه بالمواعيد المتفق عليها.

قرار سابق بالإيقاف والمخالفات تتزايد

وكانت النقابة قد اتخذت قرارًا في مارس الماضي بإيقاف المطرب مصطفى زكريا محمد الشهير بـ"مسلم"، ومنعه من ممارسة الغناء نهائيًا، مؤكدة أنه لم يلتزم بلوائحها الداخلية، مما دفعها إلى إلغاء التصريح السنوي الخاص به، وتعميم القرار على كافة الجهات المنظمة للحفلات والمؤسسات الفنية.

مسلم

شكاوى عديدة من المنتجين والمتعهدين

وبحسب بيان رسمي للنقابة، فإن القرار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء بعد سلسلة متواصلة من الشكاوى ضد مسلم، من جهات متعددة، تتعلق بعدم التزامه بالعقود والتسبب في أضرار مادية ومعنوية للمنظمين، فضلًا عن تعمده الغياب عن حفلات سبق وتم الاتفاق عليها، ما اعتبرته النقابة إخلالًا جسيمًا بقواعد المهنة.

تحقيقات ومحاكمة بسبب "أول حياتي ياما"

ولم تتوقف مشكلات مسلم عند النقابة فقط، بل وصلت إلى أروقة المحاكم، بعد أن قررت جهات التحقيق إحالة مسلم إلى المحاكمة رفقة زميله نور التوت، على خلفية اتهامهما بسرقة لحن أغنية "أول حياتي ياما" للملحن حسن دنيا، واستخدامه في مهرجان "أنا قلبي عايز صرخة" دون الرجوع إلى صاحب الحق.

بلاغ رسمي يتهمهم بالإساءة للفن والذوق العام

وتقدم المحامي سامح قناوي ببلاغ رسمي إلى النيابة، أكد فيه أن كلمات المهرجان تمثل جريمة في حق الحياء العام، وتحمل ألفاظًا غير لائقة لا تخضع لرقابة المصنفات الفنية، ما يهدد الذوق العام ويؤثر سلبًا على المجتمع، مؤكدًا أن فريق العمل عمد إلى تركيب اللحن الخاص بموكله على كلمات مبتذلة بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة على منصات التواصل.

مسلم

اتهامات تطال فريق العمل بأكمله

البلاغ شمل اتهامًا مباشرًا لعدد من المشاركين في المهرجان، من بينهم إسلام كابونجا، فيلو، نور التوت، مسلم، حمو الطيخا، بالإضافة إلى شركة إنتاج فني، بتهمة سرقة الألحان والتعدي على الملكية الفكرية للملحن حسن أبو دنيا، مؤكدًا أن ما حدث يعد إساءة صريحة للفن المصري والعربي، واستغلالًا مكشوفًا لنجاح الأغنية الأصلية دون إذن قانوني.

النقابة تؤكد: لا تهاون مع أي مخالف

واختتمت النقابة بيانها بالتشديد على أنها لن تتهاون مع أي فنان يتجاوز القوانين أو يقدم محتوى يسيء إلى الذوق العام، مؤكدة استمرار النقيب مصطفى كامل ومجلس الإدارة في اتخاذ قرارات حاسمة ضد أي مخالف، في إطار سعي النقابة للحفاظ على كرامة الفن واحترام الجمهور المصري والعربي.



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