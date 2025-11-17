بعد توجيهات الرئيس السيسي.. "الوطنية للانتخابات" تستعرض آليات مراجعة الطعون

مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل العملية الانتخابية

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي مؤتمرًا صحفيًا في الرابعة عصر اليوم بمقرها الرسمي، وذلك لعرض تقرير شامل حول ما جرى في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والإجراءات التي اتُّخذت بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الفردية. ويأتي هذا التحرك عقب التوجيهات الرئاسية الأخيرة التي شددت على ضرورة مراجعة كل الوقائع محل الجدل بدقة وشفافية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاعل رئاسي مع الطعون ومطالبات بالتدقيق التام

جاءت هذه الخطوة عقب البيان الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية، مؤكدًا متابعته للأحداث التي شهدتها بعض الدوائر ذات التنافس الحاد. وأشار الرئيس إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوطة وحدها بفحص الطعون والتحقيق في الوقائع الانتخابية، باعتبارها هيئة مستقلة لا يتدخل أحد في أعمالها.

وطالب الرئيس الهيئة بـ"التدقيق التام" خلال فحص الطعون، وباتخاذ القرارات التي تضمن إظهار الإرادة الحقيقية للناخبين، وذلك من خلال تمكين كل مرشح من الحصول على صورة رسمية من كشوف فرز اللجان الفرعية، لضمان النزاهة والشفافية في تمثيل المواطنين داخل البرلمان.

احتمالية إعادة الانتخابات في بعض الدوائر

وأكد الرئيس السيسي أن الهيئة الوطنية للانتخابات يجب ألا تتردد في اتخاذ القرار القانوني الصحيح في حال تعذر تحديد إرادة الناخبين بشكل واضح، سواء بإلغاء المرحلة كاملة أو إلغائها في دوائر محددة، على أن تُعاد الانتخابات لاحقًا بما يعكس النتائج بدقة ودون أي شبهة تأثير.

كما وجّه الرئيس الهيئة بإعلان جميع الإجراءات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية بشفافية كاملة، لضمان التزام المرشحين بالقوانين المنظمة ومنع أي تجاوزات تؤثر في سير العملية الانتخابية.

ضمانات النزاهة في العملية الانتخابية

إشراف قضائي كامل

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن منظومة النزاهة في مصر تعتمد على إشراف قضائي كامل، حيث يتولى قاضٍ رئاسة كل لجنة عامة أو فرعية، بما يضمن شفافية مراحل التصويت والفرز.

تطوير قاعدة بيانات الناخبين

أوضحت الهيئة أنه يتم تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل دوري، مع إتاحة باب التظلمات للمواطنين وتنقية القوائم من الأسماء غير الصحيحة أو المكررة.

إجراءات اقتراع شفافة ورقابة دولية

تشمل الضمانات وجود صناديق اقتراع شفافة، والتحقق من هوية الناخب عبر الرقم القومي، والسماح لمندوبي المرشحين بالحضور داخل اللجان. كما تستقبل الانتخابات رقابة محلية ودولية من منظمات المجتمع المدني والبعثات المتخصصة.

ضوابط صارمة للدعاية وفرز بحضور المندوبين

تخضع عملية الدعاية الانتخابية لضوابط واضحة تحدد أماكن ممارسة الأنشطة الدعائية ومصادر التمويل وعدد الأيام المسموح بها. وتتم عمليات الفرز في حضور كامل لمندوبي المرشحين، مع إعلان النتائج في اللجان العامة قبل اعتماد النتيجة النهائية.

موعد إعلان النتائج والطعون

إعلان النتيجة الرسمية غدًا

من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية للمرحلة الأولى غدًا الثلاثاء 18 نوفمبر 2025، عقب الانتهاء من عمليات الجمع العدّي لمحاضر فرز اللجان الفرعية في جميع المحافظات المشاركة.

باب الطعون مفتوح حتى 20 نوفمبر

وذكرت الهيئة أن الطعون الانتخابية ستُقبل خلال 48 ساعة من تاريخ إعلان النتائج، ليكون آخر موعد للتقديم هو 20 نوفمبر.

أرقام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

أُجريت المرحلة الأولى داخل 14 محافظة، شملت 5606 لجان فرعية تحت إشراف 70 لجنة عامة وبمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وبلغ عدد المقيدين في هذه المرحلة 35 مليونًا و279 ألفًا و922 ناخبًا، فيما بلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1281 مرشحًا، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

محافظات المرحلة الأولى

شملت المحافظات:

الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – البحر الأحمر – الإسكندرية – البحيرة – مطروح.