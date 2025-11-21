أحمد السقا: أنا عمري ما رفعت يدي على واحدة ست

أحمد السقا لنزار الفارس: «قاموسي الشخصي يفرض عليّ التمسك بالقيم مهما حصل»

طلّ النجم أحمد السقا اليوم الجمعة على شاشة قناة دجلة العراقية في حلقة جديدة من برنامج “تابوو” مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، حيث كشف خلال الحوار مجموعة من الاعترافات الشخصية والفنية التي تُطرح للمرة الأولى على الشاشة، في لقاء حمل جرأة ووضوحًا لافتين، ويرصد الموجز التفاصيل.

وجاءت الحلقة بتوقيع المخرج محمد زكريا، الذي نجح في تقديم السقا داخل إطار بصري وحواري يعكس ثقل الضيف وقيمة التصريحات التي أدلى بها، لتظهر الحلقة كواحدة من أقوى حلقات البرنامج خلال موسمه الحالي.

حديثه عن رجوعه لزوجته

وتحدث السقا عن فكرة رجوعه لزوجته قائلاً: «الله أعلم… دي حاجة في علم الغيب. أنا عمري ما قولت لفظ عيب، ولا رفعت يدي على واحدة ست، ولا أختي، ولا بنتي، ولا مراتي. أبي – رحمه الله – رباني على حاجات دي، ودي قاموس بالنسبالي لازم أمشي عليه مش بغيره».

موقفه من العلاقات النسائية للآخرين

وأضاف عن موقفه من العلاقات النسائية للآخرين: «مش بصاحب الراجل اللي بيتباهي بعلاقاته النسائية، مش بعرفه تاني، لأن ربنا ساتركك تفضح نفسك ليه، مستحيل أكره حد مهما حصل منه، ممكن أتجمد لكن الكره لا… لأن الكره دي كلمة كبيرة أوي».

الجدل حول الرسوم والخطأ غير المقصود

وفي حديثه عن الجدل المتعلّق بالرسوم وما أثير حولها مؤخرًا، قال السقا بصراحة: «أنا مش بعرف أرسم… آخري أرسم أشكال هندسية، وأنا عارف أنت عايز تعمل إسقاط على إيه. لكن هي أن أولادي… أيوة غلطت، لكن خطأ غير مقصود أكيد».

وأضاف موضحًا: «وعندنا دعاء في مصر بيقول: ربنا يكفيك شر الغفلة، فإنت مش عارف المحيطين اللي حواليك زرعوا في دماغك إيه فغفلوك».

دائرة علاقاته ومفهوم النضج

وتطرّق السقا للحديث عن شخصيته وتعاملاته الاجتماعية، قائلاً: «وأنا دائرة علاقاتي صغيرة، لكن كل مصر أصحابي… أنا مش ملاك، فيّ الطيبة والشر، لكن وصلت لمرحلة من النضج اللي تخليني أسيطر على حتة الشر اللي جوايا».