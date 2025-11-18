زواج احمد السقا.. نزار الفارس يستضيف أحمد السقا في تابوو

نزار الفارس يشعل السوشيال ميديا ببرومو تابوو مع أحمد السقا أسرار عن حياته الشخصية والعودة الزوجية وقضية اللوحات

نزار الفارس يواجه أحمد السقا بسؤال محمد رمضان في تابوو اعترافات صادمة قبل العرض

أحمد السقا في أجواء ترحيبية من نزار الفارس وبإخراج محمد زكريا



يستعد الإعلامي العراقي نزار الفارس لعرض حلقة جديدة من برنامجه الحواري “تابوو” على قناة دجلة العراقية يوم الجمعة المقبلة، حيث يستضيف النجم المصري أحمد السقا في لقاء استثنائي يكشف جوانب جديدة من حياته الشخصية والفنية، ويرصد الموجز التفاصيل.

نشر نزار البرومو الرسمي للحلقة عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، محققًا انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا، بعد تصريحات السقا الصادمة والمفاجآت التي أظهرها البرومو.

وجاءت الحلقة من إخراج المخرج محمد زكريا، الذي نجح في إبراز أجواء الحوار منذ اللحظات الأولى، حيث ظهر السقا وهو يتلقى استقبالاً حافلاً من نزار الفارس، قائلاً: «مصر نوّرت»، ليرد نزار: «العراق يحبوك»، قبل أن يضيف السقا: «وأنا بعشقهم والله… وفي مفاجآت هقولها لك في الحلقة!».

كما أعرب نزار عن إعجابه بحيوية السقا قائلاً: «شو هذا الشباب المتجدّد يا أستاذ أحمد؟»، ليجيبه السقا بابتسامة: «البركة في ربنا وفيك».

أحمد السقا يتحدث عن حياته الخاصة والفنية

ويتناول السقا خلال الحلقة ملفات شخصية وفنية مهمة، منها حقيقة عودته لزوجته الإعلامية مها الصغير، وقضية سرقة اللوحات وما يمتلكه من مقتنيات خاصة، إلى جانب كشفه أسرارًا جديدة لأول مرة على الشاشة.

كما يوضح موقفه من العلاقة الفنية التي تجمعه بـ محمد رمضان، وكيف يرى ترتيب الأسماء في الأعمال الفنية المشتركة، في ردود صريحة وواضحة على أسئلة نزار الفارس.

أحمد السقا قبل فيلم هيروشيما

وتأتي الحلقة قبل التحضيرات النهائية لفيلم السقا الجديد “هيروشيما” من إخراج أحمد نادر جلال، بمشاركة نخبة من النجوم بينهم: ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي، ناهد السباعي، وهدى الإتربي. وينتمي الفيلم إلى نوعية الأكشن والغموض، ويركز على تأثير التكنولوجيا والفضائح الرقمية على المجتمع والعلاقات الإنسانية.

آخر أعمال السقا السينمائية

ويُذكر أن آخر أعمال السقا السينمائية كان فيلم “أحمد وأحمد” بمشاركة: أحمد فهمي، غادة عبد الرازق، محمد لطفي، رشدي الشامي، جيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، ومن إخراج أحمد نادر جلال.