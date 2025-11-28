بحضور تامر عبدالمنعم..ملتقى أفلام المحاولة يختتم فعالياته في دورته السابعة بقصر السينما

حفل ختام ملتقى أفلام المحاولة

حضر الفنان تامر عبدالمنعم، وكيل وزارة الثقافة ومدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية، حفل ختام ملتقى أفلام المحاولة في دورته السابعة، والذي انتهت فعالياته منذ قليل بقصر السينما. وأقيمت فعاليات الملتقى ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، مستشار وزير الثقافة لشؤون الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرصد الموجز التفاصيل.

رعاية وزارة الثقافة

يقام ملتقى أفلام المحاولة تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وبتوجيهاته لتطوير المشاريع الخاصة بالإدارة العامة للثقافة السينمائية.

بداية الحفل

بدأ حفل ختام ملتقى أفلام المحاولة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم قدمت فرقة الغوري للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني.

الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية

شارك في المسابقة الرسمية للملتقى 33 فيلمًا روائيًا قصيرًا وتسجيليًا، وقامت لجنة المشاهدة باختيار 27 فيلمًا للمشاركة في المسابقة.

تكريم لجنة التحكيم

قامت إدارة ملتقى أفلام المحاولة بتكريم لجنة تحكيم الملتقى، وهم:

الأستاذ الدكتور أشرف محمد (رئيسًا)

المخرج عادل عوض

مدير التصوير حسين بكر

أعضاء اللجنة.

تكريم لجنة المشاهدة

بدأت إدارة الملتقى بعدها تكريم أعضاء لجنة المشاهدة، وهم:

المخرج عصام حلمي (رئيسًا)

المنتيرة والناقدة نشوى نبيل

مدير التصوير زايد نايف

أعضاء اللجنة.

تكريم الإداريين ومنظمي الملتقى

في لفتة إنسانية، قدمت إدارة ملتقى أفلام المحاولة مجموعة من التكريمات للسادة الإداريين ومنظمي الملتقى، وهم:

رشا إبراهيم راشد

هالة محمد عبده

هتان عبد العظيم

الجوائز التي قررتها لجنة التحكيم

بعد الاطلاع على الأعمال المتقدمة من السادة المشتركين، قررت لجنة التحكيم منح الجوائز التالية:

شهادة تقدير فرع المونتاج "جائزة سعيد الشيخ":

للمونتير عبدالرحمن البدري عن فيلم الأرض عرض.

شهادة تقدير فرع التصوير "جائزة عبدالعزيز فهمي":

للمصور أمجد رياض عن فيلم حظ سعيد.

شهادة تقدير فرع السيناريو "جائزة لينين الرملي":

للسيناريست عبدالله خالد عبدالله عن فيلم مرفوض.

شهادة تقدير فرع التمثيل "جائزة فريد شوقي":

للفنان أدهم محمد عن فيلم خطأ ليلي.

شهادة تقدير فرع الإخراج "جائزة سمير سيف":

للمخرج محمد حامد سلامة عن فيلم نبت الأرض.

شهادة تقدير فرع الإخراج "جائزة سمير سيف":

للمخرج أحمد شيمي عن فيلم الشطار.

جائزة لجنة التحكيم الخاصة "جائزة صلاح مرعي":

للمخرج محمد عادل عن فيلم رسينما.

أفضل فيلم تسجيلي قصير "جائزة رمسيس مرزوق":

فيلم روح للمخرجة يمنى صالح.

أفضل فيلم تسجيلي قصير "جائزة رمسيس مرزوق":

فيلم معبد فيلة للمخرج هتان عبد العظيم.

أفضل فيلم روائي قصير "جائزة وحيد حامد":

فيلم عين للمخرجة إسراء صبري.

اللقطات الختامية

وفي نهاية الحفل، صعد الفائزون لالتقاط الصور التذكارية مع الفنان تامر عبدالمنعم، مدير عام الإدارة العامة للثقافة السينمائية، والأستاذة سهام بحر مدير قصر السينما.