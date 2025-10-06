تامر عبدالمنعم وعلي الحجار ينتهيان من البروفات النهائية لإحتفالية انتصارات أكتوبر

علي الحجار يقدم مفاجآت في ذكرى إنتصارات أكتوبر اليوم على مسرح البالون

تامر عبدالمنعم يشرف على الإستعدادات النهائية لإحتفالية ذكرى إنتصارات أكتوبر على مسرح البالون

الاستعدادات النهائية

انتهى كلا من الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، والفنان القدير علي الحجار من الاستعدادات النهائية لإحتفالية ذكرى إنتصارات أكتوبر، والتي من المقرر إقامتها اليوم على خشبة مسرح البالون بالعجوزة، ويرصد الموجز التفاصيل

رعاية وزارة الثقافة

تقام الاحتفالية تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

إشراف تامر عبدالمنعم

أشرف الفنان تامر عبدالمنعم على البروفات النهائية للاحتفالية التي يقوم بإخراجها على مسرح البالون، ويشارك خلالها فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

بروفات علي الحجار

بينما انتهى الفنان القدير علي الحجار من البروفات النهائية للاحتفالية بأحد الاستديوهات.

برنامج الاحتفالية

تبدأ الاحتفالية بعرض فيلم وثائقي عن ذكرى إنتصارات أكتوبر .

. تقدم فرقة رضا للفنون الشعبية استعراض بعنوان "فرحة مصر" .

. تشارك فرقتا رضا للفنون والقومية للفنون الشعبية في استعراض بعنوان "والله وعملوها".

فقرة علي الحجار الغنائية

في الفصل الثاني من الاحتفالية، يصعد الفنان القدير علي الحجار على خشبة المسرح ليقدم مجموعة من الأغاني الجديدة والقديمة، منها:

أغنية "يا أرضنا" ، آخر ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي .

، آخر ألحان الموسيقار الراحل . أغنية جديدة لفلسطين بعنوان "فلسطيني".

أجمل أغاني الحجار

كما يقدم علي الحجار باقة من أشهر أغانيه المحببة لدى الجمهور، وهي:

بوابة الحلواني، على قد ما حبينا، مسألة مبدأ، لما الشتا يدق البيبان، الزين والزينة، في قلب الليل، المال والبنون، العروسة، الليل وآخره، زي الهوا، أعذريني، ما تمنعوش الصادقين، أنا كنت عيدك، تجيش نعيش، عارفة، وميدلي الانتصارات.

