رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في مؤتمر العلماء الشباب بمدينة سوتشي الروسية

فعاليات مؤتمر العلماء الشباب بمدينة سوتشي الروسية.. شارك الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في فعاليات مؤتمر العلماء الشباب بمدينة سوتشي الروسية خلال الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر 2025، بمشاركة واسعة من الخبراء والقيادات الدولية في مجال الطاقة النووية.

وخلال الجلسة الرئيسية للمؤتمر بعنوان: "من أول محطة نووية روسية إلى ريادة التكنولوجيا العالمية".

فعاليات مؤتمر العلماء الشباب بمدينة سوتشي الروسية

الموجز ينقل التفاصيل إذ استعرض حلمي التطور الكبير الذي يشهده مشروع

النووي، مؤكدًا أن تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى بحضور رئيسي مصر وروسيا عبر خاصية الفيديو كونفرانس يمثل محطة تاريخية تعكس قوة الدعم السياسي في البلدين.

رئيس هيئة المحطات النووية خلال المؤتمر

وأشار إلى اتساق البرنامج النووي المصري مع استراتيجية مصر الوطنية لتغيّر المناخ 2050، وأكد على أهمية دور الطاقة النووية في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية.

كما أكد حلمى أن الأولوية في الوقت الحالي هي استكمال تنفيذ مشروع الضبعة وفق الجدول الزمني، بالإضافة الى متابعة أحدث تطورات المفاعلات الصغيرة المعيارية (SMRs).

من أول محطة نووية روسية إلى ريادة التكنولوجيا العالمية

كما أشاد حلمي بالتعاون المصري - الروسي، مؤكدًا أنه يمثل شراكة استراتيجية قوية وداعمًا رئيسيًا لتحقيق أهداف المشروع. كما أعرب عن تطلع الهيئة لتعميق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودعم مبادرات نشر الطاقة النووية في إفريقيا.

رئيس هيئة المحطات النووية خلال المؤتمر

وفي ختام مشاركته، أكد حلمي استمرار الجهود في تأهيل الكوادر المصرية وتعزيز التعاون الدولي وتطوير البنية العلمية والتقنية لضمان تحقيق رؤية مصر في مجال الطاقة المستدامة.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية أحد المشاريع القومية الهامة لمصرالرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية حلم تحقق ومرحلة جديدة لمصر في مجال الطاقة