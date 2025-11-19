الرئيس السيسي: محطة الضبعة النووية أحد المشاريع القومية الهامة لمصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن محطة الضبعة النووية أحد المشاريع القومية الهامة لمصر.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بفاعلية وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، سنمضي في مسيرة البناء والتنمية رغم ما يحيط بنا من تحديات.

الموجز ينقل التفاصيل، وتابع: محطة الضبعة النووية تظهر أهمية إعداد الكوادر المصرية المتخصصة.

من جانبه قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية لحظة تاريخية.

وتابع خلال مراسم وضع الهيكل، إن محطة الضبعة النووية هي المشروع الأكبر في العالم، وأن ما نراه اليوم في محطة الضبعة هو شاهد على التعاون الوثيق بين مصر وروسيا.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل ببدء مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية بمشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والروسي فلاديمير بوتين.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووي السلمي المصري.

