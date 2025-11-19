السيسي وبوتين يشهدان مراسم وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الضبعة النووية

هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية.. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأربعاء فعاليات بدء وضع هيكل الاحتواء لمفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية، وذلك بمشاركة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

بدأت المراسم بعرض فيلم تسجيلى بعنوان «طاقة تصنع المستقبل»، والذى سلط الضوء على محطة الضبعة النووية باعتبارها أكبر مشروع لإنتاج الطاقة فى القارة الإفريقية.

وكان المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، قد أعلن أمس أن تنفيذ هذه الفعالية يتزامن مع احتفال مصر بالعيد السنوي الخامس للطاقة النووية، الذي تنظمه مصر يوم 19 نوفمبر من كل عام، إحياءً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية لبناء وتشغيل محطة الضبعة النووية، ويُعتبر يوماً رمزياً لانطلاق البرنامج النووى السلمى المصرى.

