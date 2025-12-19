يونس الإبراشي يحصد فضية سلاح الشيش في دورة الألعاب الأفريقية بأنجولا

حقق اللاعب المصري الألماني يونس الإبراشي إنجازًا جديدًا للرياضة المصرية، بعد فوزه بالميدالية الفضية في منافسات سلاح الشيش رجال ضمن دورة الألعاب الأفريقية للشباب المقامة حاليًا في أنجولا، ليواصل الفريق المصري للمبارزة تألقه القاري وحصد الميداليات، ويرصد الموجز التفاصيل.

إنجاز جديد للمبارزة المصرية في أفريقيا

جاء تتويج يونس الإبراشي بالميدالية الفضية ليؤكد الأداء القوي الذي يقدمه منتخب مصر لسلاح الشيش رجال خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية، حيث نجح اللاعب في تقديم مستويات مميزة أمام منافسين أقوياء، عكست تطور المدرسة المصرية في رياضة المبارزة على المستوى القاري.

رحلة خاصة من ألمانيا إلى أنجولا

وسافر يونس الإبراشي منذ أيام قليلة من ألمانيا إلى أنجولا للانضمام إلى بعثة منتخب مصر، في خطوة تعكس التزامه الكامل بتمثيل بلده الأم. ورغم ضيق الوقت قبل المنافسات، نجح اللاعب في الانسجام سريعًا مع زملائه، وقدم أداءً قويًا أهّله للصعود إلى منصة التتويج.

تألق لافت وأداء قوي في المباريات

لفت يونس الإبراشي الأنظار خلال مشواره في البطولة، بفضل أسلوبه الهجومي المتوازن، وسرعته في الحركة، وإصراره داخل المباريات، ما ساهم في تحقيق نجاح جديد يُضاف إلى سلسلة الإنجازات المصرية في لعبة المبارزة، خاصة في سلاح الشيش.

جذور مصرية وطموح عالمي

رغم نشأته في ألمانيا، ظل ارتباط اللاعب بمصر حاضرًا بقوة، سواء على مستوى الانتماء أو التمثيل الرياضي.

بداية مبكرة ومسيرة واعدة

بدأ يونس ممارسة رياضة المبارزة في سن السابعة، ويتدرب حاليًا في نادي روثنباوم للمبارزة بألمانيا، أحد الأندية المعروفة بصناعة الأبطال. ويُعد اللاعب من أبرز المواهب الشابة الصاعدة، وفقًا لتقييم مدربه الألماني.

مدربه يتوقع له لقب بطولة العالم

وأكد مدرب يونس أن اللاعب يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله للمنافسة على أعلى المستويات، متوقعًا أن يكون له شأن كبير في بطولة العالم المقبلة المقرر إقامتها في الصين، في ظل التطور المستمر في مستواه الفني والبدني.

لياقة عالية وثبات يؤهلانه للقمم

ويتميز يونس الإبراشي بـلياقة بدنية مرتفعة، وثبات انفعالي داخل المباريات، إلى جانب قراءة جيدة للمنافسين، وهي عناصر تجعله مؤهلًا لتحقيق مزيد من النجاحات في البطولات المحلية والقارية والعالمية خلال الفترة المقبلة.

بهذا الإنجاز، يواصل يونس الإبراشي كتابة فصل جديد من النجاحات، ليؤكد أن المبارزة المصرية تمتلك جيلًا واعدًا قادرًا على المنافسة واعتلاء منصات التتويج الدولية.