متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2026؟ الإفتاء تجيب

تتزايد التساؤلات حول موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026، إحدى أهم المناسبات الدينية التي خص الله فيها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمقام عظيم. ففي هذه الليلة المباركة، أُسري بالنبي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى ليشهد أعظم المعجزات، ويرصد الموجز التفاصيل.

توضح دار الإفتاء المصرية موعد بدء هذه الليلة المباركة وكيفية إحيائها بالطاعات، وتقدم تفاصيل حول الحكمة من هذه الرحلة الإلهية وأفضل الأعمال التي يُستحب القيام بها.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026

أكدت دار الإفتاء المصرية أن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ مع مغرب يوم الخميس 15 يناير 2026. وتأتي هذه المناسبة لتذكير المسلمين بعظمة معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، وفرصة لتعميق الإيمان بالغيب والالتزام بالطاعات والعبادات.

حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج

أوضحت دار الإفتاء أن إحياء ذكرى ليلة الإسراء والمعراج مشروع ومستحب، ويشمل:

قراءة القرآن الكريم.

حضور دروس العلم.

الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

الإكثار من الذكر والدعاء والتقرب إلى الله بالطاعات.

وأكدت أن هذه الأعمال تساعد على تعزيز القيم الدينية وتذكير المسلمين بأهمية الإيمان والمعجزات الإلهية.

أفضل الطاعات المستحبة لإحياء الليلة

يمكن للمسلمين الاستفادة من هذه الليلة الفضيلة عبر أداء عدة أعمال مستحبة، منها:

الصيام: تعبيرًا عن الشكر والفرح بمناسبة الإسراء والمعراج. الصدقة: من خلال إطعام الفقراء ومساعدة المحتاجين. الدعاء والاستغفار: تكثيف الدعاء في أوقات الإجابة وطلب المغفرة. الصلاة وقيام الليل: لما فيها من قربى عظيمة إلى الله عز وجل. ذكر الله: بالتسبيح والتهليل والتكبير. قضاء حوائج الناس: إدخال السرور على الآخرين وتعزيز روح المحبة والتعاون.

لماذا حدث الإسراء ليلاً؟

كشف الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، سبب اختيار الليل لهذه المعجزة.

وأوضح أن الإسراء ليلاً يأتي للفصل والخلوة، وللتعبير عن وقت الصلاة، ولإظهار الإيمان بالغيب، كما أنه ليلاً يكون الاجتماع بالأحباب والعبادة أكثر خشوعًا، ويكسر بعض معتقدات الفلاسفة حول الظلمة بأنها شر أو إهانة، إذ أكرم الله أقوامًا في الليل بمناسبات كبرى، مثل إبراهيم ولوط وموسى.

ترتيب الأنبياء في المعراج

ذكرت المصادر أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء في السماوات المختلفة وفق حكمة إلهية:

آدم في السماء الأولى لأنه أول الأنبياء وأصل الآباء.

في السماء الأولى لأنه أول الأنبياء وأصل الآباء. عيسى في السماء الثانية لقربه من زمن النبي.

في السماء الثانية لقربه من زمن النبي. يوسف لتقريب الأمة المسلمة من الجنة على صورته.

لتقريب الأمة المسلمة من الجنة على صورته. إدريس، هارون، موسى، إبراهيم: كل منهم له حكمة خاصة في ترتيبه تعكس منزلة الأنبياء وأهمية الرسالة الإلهية.

وأكد السيوطي أن هذا الترتيب يظهر الحكمة الإلهية في التعرف على منزلة الأنبياء والارتقاء الروحي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

رسالة الإسراء والمعراج للمسلمين

تحمل ليلة الإسراء والمعراج دروسًا عديدة لبناء الإنسان الصالح، منها:

تعزيز الإيمان بالغيب .

. التمسك بالطاعات والعبادات.

الاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصبر والثبات على الدين.

العمل على نشر القيم الأخلاقية ومساعدة الآخرين.

بهذا يكون المسلمون أمام فرصة عظيمة لاستثمار هذه الليلة المباركة في التقرب إلى الله، وزرع الخير في حياتهم ومجتمعاتهم، وإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ليلة الإسراء والمعراج ليست مجرد ذكرى، بل دعوة للعمل الصالح، والتأمل في الحكمة الإلهية، والتقرب إلى الله بالدعاء والطاعات.