موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس والجامعات.. التفاصيل الكاملة

موعد بداية الترم الثاني 2026 يشغل الطلاب وأولياء الأمور

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، يتزايد البحث عن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس والجامعات، خاصة بعد تحوله إلى تريند على محركات البحث، ويحرص الطلاب وأولياء الأمور على معرفة موعد بداية الترم الثاني 2026 للاستعداد المبكر ووضع خطط المذاكرة وتنظيم الجداول الدراسية، ويستعرض الموجز التفاصيل.

موعد بداية الترم الثاني 2026 في الجامعات والمعاهد

أعلن المجلس الأعلى للجامعات رسميًا أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في الجامعات والمعاهد سيكون يوم الأحد 8 فبراير 2026، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2025-2026. ويأتي تحديد موعد بداية الترم الثاني 2026 بعد انتهاء إجازة نصف العام مباشرة، بما يضمن انتظام الدراسة في جميع الكليات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

تفاصيل الدراسة بعد موعد بداية الترم الثاني 2026

بعد انطلاق موعد بداية الترم الثاني 2026، تستمر الدراسة بالجامعات لمدة 15 أسبوعًا، على أن تنتهي يوم الخميس 21 مايو 2026، وتشمل الخطة الدراسية عقد امتحانات الميدتيرم خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أبريل، حيث يختلف موعدها من كلية لأخرى وفق طبيعة الدراسة. ويُعد الالتزام بـ موعد بداية الترم الثاني 2026 خطوة أساسية لتنفيذ الجدول الدراسي دون تأخير.

امتحانات الترم الثاني بعد موعد بداية الترم الثاني 2026

بحسب ما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، تُجرى امتحانات نهاية العام الجامعي خلال شهري مايو ويونيو 2026، وذلك بعد انتهاء الدراسة رسميًا عقب موعد بداية الترم الثاني 2026. وتختلف مواعيد الامتحانات من كلية إلى أخرى وفق اللوائح الداخلية، مع التأكيد على إعلان الجداول للطلاب بوقتٍ كافٍ.

إجازة نصف العام قبل موعد بداية الترم الثاني 2026

تبدأ إجازة نصف العام للجامعات من السبت 24 يناير 2026 وتستمر حتى الخميس 5 فبراير 2026. وتُعد هذه الإجازة مرحلة انتقالية مهمة قبل موعد بداية الترم الثاني 2026، حيث يستعد خلالها الطلاب لاستئناف الدراسة ومراجعة المقررات الجديدة.

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس يأتي عقب انتهاء إجازة نصف العام، التي تبدأ من 24 يناير وتنتهي في 5 فبراير 2026. ويُطبق موعد بداية الترم الثاني 2026 على جميع المراحل التعليمية، مع الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة دون أي تعديل.

توحيد مواعيد الدراسة مع الترم الثاني 2026

أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في حال تعارض موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس مع مواعيد الجامعات أو المعاهد الأزهرية، سيتم توحيد المواعيد بما يحقق مصلحة الطلاب ويضمن انتظام العملية التعليمية.

لماذا يحظى موعد بداية الترم الثاني 2026 باهتمام واسع؟

يرجع الاهتمام الكبير بـ موعد بداية الترم الثاني 2026 إلى كونه نقطة انطلاق حاسمة للفصل الدراسي الثاني، خاصة مع ارتباطه بالمناهج الدراسية، وجداول المحاضرات، وخطط المذاكرة، فضلًا عن الاستعداد لامتحانات نهاية العام.

بهذا، يُعد موعد بداية الترم الثاني 2026 من أهم المواعيد التعليمية التي يبحث عنها الطلاب وأولياء الأمور، في ظل حرص وزارة التعليم والمجلس الأعلى للجامعات على الالتزام بالخريطة الزمنية وتحقيق الانضباط الدراسي في جميع المؤسسات التعليمية.