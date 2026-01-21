كواليس جديدة من مسلسل الست موناليزا تجمع مي عمر ومحمد سيد بشير

شوّق المؤلف محمد سيد بشير الجمهور ورفع مستوى حماسهم لمسلسل "الست موناليزا" بطولة النجمة مي عمر، الذي يعكفون على تصويره استعدادًا للمنافسة به في الماراثون الرمضاني 2026، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

ونشر بشير صورًا من الكواليس تجمعه بـ مي عمر، وذلك عبر حسابه على انستجرام، وعلق قائلًا: "الست موناليزا.. رمضان 2026 بإذن الله".

مي عمر من كواليس الست موناليزا

شخصية مي عمر في مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026 قصة جديدة تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق للعديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

ويشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل مع مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.

مي عمر من كواليس الست موناليزا

أعمال محمد سيد بشير

وفي سياق متصل، يستمر نجاح مسلسل "Cypher" التجربة العالمية الأولى لـ بشير، وطُرح مؤخرًا على منصة Prime Video وذلك بعد 4 سنوات من طرح المسلسل على منصتي Roku وNetflix.

كما يعد مسلسل "الأميرة: ضل الحيطة" بطولة الفنانة ياسمين صبري هو آخر أعماله الدرامية ونافس به في موسم رمضان 2025، وشارك به العديد من الفنانين، منهم: نيقولا معوض، هالة فاخر، وفاء عامر، مها نصار، عابد عناني، رانيا فريد شوقي، هند عبد الحليم، عزت زين، نضال الشافعي، أحمد جمال سعيد، تحت قيادة المخرجة شيرين عادل.

https://www.instagram.com/p/DTxVPMhCJ4y/?igsh=MXFxdW1pdmowbmhidw==