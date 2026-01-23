حبس الأب المتهم بقتل أبنائه 4 أيام على ذمة التحقيقات في الإسكندرية

قرار النيابة في واقعة كرموز المأساوية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس الأب المتهم بإنهاء حياة أبنائه الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك عقب جلسات تحقيق مطولة استمرت لساعات وحتى فجر اليوم، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام بالمحافظة، ويستعرض الموجز التفاصيل.

تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات

كشفت جهات التحقيق عن ملابسات صادمة للواقعة التي شهدتها منطقة كرموز، حيث تبين أن المتهم يعمل بائع فول، وكان يقيم رفقة أبنائه الخمسة داخل مسكن شقيقته بمنطقة الورديان.

وفي يوم الحادث، خرج الأب بصحبة أربعة من أبنائه في تمام السابعة صباحًا، بينما ترك نجله الأصغر نائمًا بالمنزل، ثم عاد بمفرده في الثالثة عصرًا، قبل أن يغادر مرة أخرى مساءً دون عودة، ما أثار الشكوك حول مصير الأطفال.

العثور على الجثث داخل الملاحات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا يفيد بالعثور على 4 جثث مجهولة داخل الملاحات بدائرة قسم كرموز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني وبدء إجراءات الفحص والمعاينة.

جهود البحث الجنائي تكشف هوية الضحايا

وبعد تكثيف جهود إدارة البحث الجنائي ومراجعة بلاغات التغيب، تم التوصل إلى هوية الضحايا، وتبين أنهم أبناء المتهم نفسه، ليتم القبض عليه وعرضه على جهات التحقيق المختصة.

كما جرى نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على الدوافع الكاملة للجريمة وظروف ارتكابها.

استمرار التحقيقات لكشف الدوافع

تواصل النيابة العامة استجواب المتهم وسماع أقوال الشهود، إلى جانب انتظار تقارير الطب الشرعي، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار القانوني النهائي في القضية.