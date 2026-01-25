مسلسل الشارع.. أحمد العوضي يطرح البوستر الرسمي لمسلسله الرمضاني الجديد "علي كلاي"

طرح الفنان أحمد العوضي البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "علي كلاي"، الذي من المقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2026، عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام، مصحوبًا بتعليق كتب فيه: "البوستر الرسمي ل علي كلاي .. مسلسل الشارع إن شاء الله"، ما أثار حماس متابعيه والجمهور المصري قبل عرض العمل، ويرصد الموجز التفاصيل.

برومو تشويقي يجذب الانتباه

وفي خطوة تسويقية مبكرة، طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع قنوات ON، البرومو الرسمي الأول للمسلسل. ظهر خلاله أحمد العوضي داخل حلبة ملاكمة، في مشاهد مليئة بالإثارة والحركة، ما يعكس طبيعة الشخصية التي تجسد التحدي والإصرار وعدم الاستسلام.

خلال البرومو، قال العوضي: "علي كلاي مبيخسرش.. أنا نمرة واحد يا كابتن، هلعب الماتش وهكسب.. أنا إمبراطور اللعبة"، وهو ما أبرز شخصية البطل التي تعتمد على القوة والعزيمة في مواجهة الصعاب. كما تضمن البرومو مجموعة لقطات سريعة ومشوقة، ألمحت إلى تصاعد الصراعات الدرامية داخل العمل، ما رفع مستوى ترقب الجمهور قبل رمضان.

قصة مسلسل "علي كلاي"

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي ممتد لـ30 حلقة، حول ملاكم قوي يشق طريقه في عالم الحلبة، إلا أن الصراعات لا تقتصر على المنافسات الرياضية، بل تتجاوزها إلى الصراعات الشخصية والمهنية والاجتماعية. المسلسل يمزج بين الأكشن والتحديات الإنسانية، ليقدم رؤية متكاملة لشخصية البطل وعلاقاته المحيطة به، في إطار يشد المشاهد ويمنحه تجربة درامية متكاملة.

طاقم العمل

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، بينما تولت شركة سينرجي للإنتاج الفني إنتاجه. يشارك في البطولة بجانب أحمد العوضي والفنانة دُرّة، نخبة من النجوم، من بينهم: محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، يارا السكري، محمد ثروت، ريم سامي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، ضياء عبدالخالق، عمر رزيق، الشحات مبروك، بسام رجب، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة الواعدة.

توقعات الجمهور واستجابة مواقع التواصل

منذ الإعلان عن البوستر والبرومو، أبدى الجمهور المصري والعربي حماسًا كبيرًا، وانهالت التعليقات الإيجابية على صفحات العوضي الرسمية، حيث وصفه العديد بأنه أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني المقبل. كما أعرب بعض المتابعين عن توقعاتهم بأن يحقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لقوة النص والأداء التمثيلي.

مسلسل "علي كلاي" يبدو أنه سيكون أحد أكثر الأعمال إثارة خلال رمضان 2026، خاصة مع الحملة الترويجية المبكرة، التي جمعت بين البوستر الرسمي، البرومو التشويقي، والحديث المباشر للفنان أحمد العوضي، العمل يبرز الجانب الإنساني للشخصيات، بجانب الأكشن الرياضي، ما يجعله تجربة متكاملة لمحبي الدراما والرياضة على حد سواء.