أحمد العوضي يطلق مسابقة جديدة لجمهوره تزامنًا مع عرض مسلسل «على كلاي»

يواصل الفنان أحمد العوضي تعزيز تواصله المباشر مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن عن مسابقة جديدة بالتزامن مع اقتراب عرض مسلسله المنتظر «على كلاي»، المقرر عرضه ضمن خريطة مسلسلات رمضان 2026، في خطوة تعكس حرصه الدائم على إشراك المتابعين في نجاح أعماله الفنية، ويرصد الموجز التفاصيل.

تفاصيل مسابقة أحمد العوضي لجمهوره

كشف أحمد العوضي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، عن إطلاق مسابقة تفاعلية قصيرة المدة، موضحًا أن المشاركة متاحة من وقت الإعلان وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وأشار إلى أنه سيختار 10 فائزين عشوائيًا من بين المشاركين خلال ثلاث ساعات فقط، على أن يحصل كل فائز على جائزة مالية قدرها 2000 جنيه.

وطرح العوضي سؤالًا بسيطًا على جمهوره، يتعلق باسم الشخصية التي يجسدها داخل أحداث مسلسل «على كلاي»، مقدمًا ثلاث اختيارات هي:

علي

علي مظهر

علي رستم

ودعا متابعيه إلى مشاركة السؤال مع الأصدقاء، في أجواء حماسية تعكس حالة التفاعل الكبيرة التي يحظى بها العمل قبل عرضه.

«على كلاي».. دراما شعبية بطابع إنساني

تدور أحداث مسلسل «على كلاي» في إطار اجتماعي شعبي، حيث يقدم أحمد العوضي شخصية «علي»، وهو ملاكم سابق يعيش في حي حلوان الشعبي، ويعمل في تجارة قطع غيار السيارات، إلى جانب إدارته دار أيتام، وهو ما يضفي بُعدًا إنسانيًا خاصًا على الشخصية.

وتتشابك حياة «علي» مع عدد من الصراعات المتنوعة، سواء على مستوى العمل والتجارة أو مع خصوم وأعداء يسعون للإيقاع به، فضلًا عن صراعات عاطفية تحمل طابعًا رومانسيًا، ما يمنح الأحداث عمقًا دراميًا ويزيد من تشويق المتابعين.

أبطال مسلسل «على كلاي» وطاقم العمل

يضم مسلسل «على كلاي» نخبة كبيرة من نجوم الفن، حيث يشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي كل من: درة، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامي، يارا السكري، صفوة، محمود البزاوي، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقي، بسام رجب، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، ومن إنتاج شركة سينرجي، التي تراهن على العمل ليكون من أبرز مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل.

تفاعل واسع وترقب جماهيري

يأتي إطلاق المسابقة في إطار الحملة الترويجية الذكية التي يعتمدها أحمد العوضي، والتي نجحت في خلق حالة من الترقب والتفاعل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصدر اسم المسلسل ونجومه محركات البحث خلال الفترة الأخيرة.

ويُنتظر أن يشكل مسلسل «على كلاي» إضافة قوية لأعمال الدراما الشعبية في رمضان 2026، في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها أحمد العوضي، والرهان على قصة تجمع بين الإثارة، الصراع، والبعد الإنساني.